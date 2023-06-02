Один ребенок все еще остается в городе! Почему оккупанты идут в лобовую на Авдеевском направлении

Ситуация на фронте остается сложной. Кроме Бахмута, Авдеевка тоже остается одной из главных целей оккупантов.
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в марафоне Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку о ситуации в городе, лобовых атаках врага и поисках ребенка.
За минувшие сутки враг совершил 26 массированных обстрелов по городу и более 250 по позициям наших защитников вокруг населенного пункта.
За минувшие сутки враг совершил 26 массированных обстрелов по городу и более 250 по позициям наших защитников вокруг населенного пункта.
Из-за российских танковых обстрелов в городе погибла женщина.
Гражданских остается в городе 1736 человек. Все получают гуманитарную помощь. Однако, к сожалению, еще не удалось найти последнего ребенка в городе, чтобы его эвакуировать.
Возможность уехать остается. В этом помогают полицейские и волонтеры.
Несмотря на то, что несколько дней шли обильные дожди и размыло почвы, враг все равно совершил около восьми штурмов.
В последнее время видно, что они не оставляют попыток взять в окружение город.
В последнее время видно, что они не оставляют попыток взять в окружение город.
За прошедшие три недели было несколько попыток пойти в лобовую, которые закончились лишь потерями окупантов в технике и живой силе.
Также раньше мы рассказывали, как Белые Ангелы эвакуировали из Авдеевки пятилетнего Костика.
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