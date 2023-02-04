Актуальная карта боевых действий в Украине 4 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако терпят огромные потери.

Ведь украинские герои отважно отражают атаки врага и не дают ему продвигаться вглубь нашей территории. Впрочем, во время боевых действий наибольшие риски создаются именно для гражданского населения.

Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 февраля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают наступление на линии Сватово-Кременная с усилением боевых действий в районе Кременной.

Также захватчики наступают вокруг Бахмута. На Юге Украины оккупанты не имеют успехов и никаких подтвержденных территориальных достижений.

Тем временем западные официальные лица подсчитали, что российские войска понесли почти 200 000 потерь во время войны в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 20 авиационных и три ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Также захватчики провели более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но имеет большие потери.

За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области, а также Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Однако россияне обстреляли районы населённых пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода — Сумской области; Ветеринарное, Глыбокое, Огирцевое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск — Харьковской области.

и направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Однако россияне обстреляли районы населённых пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода — Сумской области; Ветеринарное, Глыбокое, Огирцевое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск — Харьковской области. На Купянском направлении захватчики обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

направлении захватчики обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении обстреляны Терны и Торское Донецкой области, а также Макеевка, Червонопоповка и Диброва — Луганской.

направлении обстреляны Терны и Торское Донецкой области, а также Макеевка, Червонопоповка и Диброва — Луганской. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.

направлении огневого поражения потерпели Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка. На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.

направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области, а также Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

Россияне приступили к эвакуации населения с временно оккупированных территорий. К выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены четыре БПЛА противника типа Орлан-10.

А наши ракетчики и артиллеристы поразили:

пункт управления;

два района сосредоточения живой силы противника;

одну тяжелую огнеметную систему Cолнцепек.

Оккупанты продолжают умирать на войне против мотивированных украинцев. А российские матеря добиваются от власти правды. Но кто их услышит?

Слушай новые перехваты от Главного управления разведки МО Украины о союзе российских матерей, оплакивающих своих погибших сыновей-солдатов.

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