Актуальная карта боевых действий в Украине 4 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако терпят огромные потери.
Ведь украинские герои отважно отражают атаки врага и не дают ему продвигаться вглубь нашей территории. Впрочем, во время боевых действий наибольшие риски создаются именно для гражданского населения.
Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают наступление на линии Сватово-Кременная с усилением боевых действий в районе Кременной.
Также захватчики наступают вокруг Бахмута. На Юге Украины оккупанты не имеют успехов и никаких подтвержденных территориальных достижений.
Тем временем западные официальные лица подсчитали, что российские войска понесли почти 200 000 потерь во время войны в Украине.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 20 авиационных и три ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей.
К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Также захватчики провели более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но имеет большие потери.
Противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но имеет большие потери.
За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области, а также Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
Ситуация на фронте по направлениям:
Россияне приступили к эвакуации населения с временно оккупированных территорий. К выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены четыре БПЛА противника типа Орлан-10.
А наши ракетчики и артиллеристы поразили:
Оккупанты продолжают умирать на войне против мотивированных украинцев. А российские матеря добиваются от власти правды. Но кто их услышит?
Слушай новые перехваты от Главного управления разведки МО Украины о союзе российских матерей, оплакивающих своих погибших сыновей-солдатов.
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