Актуальна карта бойових дій в Україні 4 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, однак зазнають величезних втрат.

Адже українські герої відважно відбивають атаки ворога та не дають йому просуватись углиб нашої території. Утім під час бойових дій найбільші ризики створюються саме для цивільного населення.

Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують наступ на лінії Сватове-Кремінна з посиленням бойових дій у районі Кремінної.

Також загарбники наступають навколо Бахмута. На Півдні України окупанти не мають успіхів та жодних підтверджених територіальних здобутків.

Тим часом західні офіційні особи підрахували, що російські війська зазнали майже 200 000 втрат під час війни в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали 20 авіаційних та три ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей.

На жаль, є жертви серед цивільного населення. Також загарбники здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але має великі втрати.

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області, а також Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Однак росіяни обстріляли райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода — Сумської області; Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ — Харківської області.

та напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Однак росіяни обстріляли райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода — Сумської області; Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ — Харківської області. На Куп’янському напрямку загарбники обстріляли з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

напрямку загарбники обстріляли з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області, а також Макіївку, Червонопопівку та Діброву — Луганської.

напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області, а також Макіївку, Червонопопівку та Діброву — Луганської. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба.

напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка.

напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.

напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області, а також Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.

Росіяни розпочали евакуацію населення з тимчасово окупованих територій. До виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.

Українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено чотири БпЛА противника типу Орлан-10.

А наші ракетники та артилеристи уразили:

пункт управління;

два райони зосередження живої сили противника;

одну важку вогнеметну систему Cолнцепьок.

Окупанти продовжують помирати на війні проти вмотивованих українців. А російські матері добиваються від влади правди. Та хто їх почує?

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