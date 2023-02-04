Актуальна карта бойових дій в Україні 4 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, однак зазнають величезних втрат.
Адже українські герої відважно відбивають атаки ворога та не дають йому просуватись углиб нашої території. Утім під час бойових дій найбільші ризики створюються саме для цивільного населення.
Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують наступ на лінії Сватове-Кремінна з посиленням бойових дій у районі Кремінної.
Також загарбники наступають навколо Бахмута. На Півдні України окупанти не мають успіхів та жодних підтверджених територіальних здобутків.
Тим часом західні офіційні особи підрахували, що російські війська зазнали майже 200 000 втрат під час війни в Україні.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали 20 авіаційних та три ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей.
На жаль, є жертви серед цивільного населення. Також загарбники здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але має великі втрати.
Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але має великі втрати.
За минулу добу українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області, а також Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
Ситуація на фронті за напрямками:
Росіяни розпочали евакуацію населення з тимчасово окупованих територій. До виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.
Українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено чотири БпЛА противника типу Орлан-10.
А наші ракетники та артилеристи уразили:
Окупанти продовжують помирати на війні проти вмотивованих українців. А російські матері добиваються від влади правди. Та хто їх почує?
Слухай нові перехоплення від Головного управління розвідки МО України про союз російських матерів, які оплакують своїх загиблих синів-солдатів.
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