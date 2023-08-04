Борьба за Мелитопольское и Бердянское направления продолжается: карта боевых действий в Украине 4 августа в режиме онлайн

На каждом из направлений карты боевых действий продолжается борьба за единое — независимую Украину. И эта цель дополняется особыми ценностями, которые несут с собой защитники.

Для кого-то из них это еще и борьба за своих детей, для некоторых — за родителей, а для других — за простую возможность дышать полной грудью и говорить правду.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись.

В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово, близ Кременной, вокруг Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 4 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 по Украине. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны, все 15 вражеских шахеды были уничтожены.

Также враг нанес один ракетный, 47 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова, Веселого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Карповичи и Тимоновичи Черниговской области, Бачевск, Вишенки, Волфино, Кондратовка, Покровка Сумской области и Уды, Терновая, Плетеневка, Охримовка, Ольховатка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Западное, Петропавловка и Подолы Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись следующие населенные пункты — Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Марково, Богдановка, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Червоное, Чаривное, Щербаки, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Осокоровка, Качкаровка, Новоберислав, Казацкое, Херсон и Первомайское Херсонской области, Дмитровка и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, один пункт управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, три состава боеприпасов врага.

Несмотря на то, что активные бои продолжаются на Востоке и на юге нашей страны, враг не оставляет попыток пересечь границу и с Северного направления. Читай, как украинские защитники обороняют границы и сколько раз в прошлом месяце пришлось останавливать вражеские ДРГ.

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