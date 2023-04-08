Минус российский Су-25 и плюс 40 отраженных атак — карта боевых действий в Украине 8 апреля в режиме онлайн

Взлетами и падениями наполнена не только жизнь человека, но и каждая подвижка на карте боевых действий.
Иногда большое достижение — это километры продвижения вперед, а порой чрезвычайное усилие — это просто ни шагу назад.
Каждая такая условная победа на поле боя идет бок о бок с чрезвычайно болезненными потерями. Ведь за свободу всегда платят горькую цену.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские командиры создают специализированные ротные подразделения в ключевых формированиях на передовой, которые ведут боевые действия в городах, чтобы усилить пониженную боеспособность большинства российских подразделений.
Вероятно, они будут развернуты на линии фронта Авдеевка-Донецк.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес два ракетных и 14 авиационных ударов. Совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 40 атак противника.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.
В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области, Нововасильевка, Заруцкое Сумской области, а также населенных пунктов Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караичное, Амбарное, Бологовка Харьковской области.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спорное и Берестовое Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия.
За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке.
За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Белая Гора, Новодмитровка, Дружба и Дилиевка Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы.
Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более десяти вражеских атак.
Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более десяти вражеских атак.
В то же время вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Великую Новоселку Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.
Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Времовка Донецкой области, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское Запорожской области, Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Береговое, Велетенское Херсонской области, а также Херсон.
В то же время, российские захватчики активно продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей, оказывая на людей психологическое и физическое давление.
Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили состав боеприпасов врага.
Однако пока оккупанты уносят жизнь, украинцы могут спасать других. Читай, как помочь животным из Николаевского зоопарка, которому финансирования не хватает даже на корм.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!