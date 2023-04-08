Минус российский Су-25 и плюс 40 отраженных атак — карта боевых действий в Украине 8 апреля в режиме онлайн

Взлетами и падениями наполнена не только жизнь человека, но и каждая подвижка на карте боевых действий.

Иногда большое достижение — это километры продвижения вперед, а порой чрезвычайное усилие — это просто ни шагу назад.

Каждая такая условная победа на поле боя идет бок о бок с чрезвычайно болезненными потерями. Ведь за свободу всегда платят горькую цену.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские командиры создают специализированные ротные подразделения в ключевых формированиях на передовой, которые ведут боевые действия в городах, чтобы усилить пониженную боеспособность большинства российских подразделений.

Вероятно, они будут развернуты на линии фронта Авдеевка-Донецк.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес два ракетных и 14 авиационных ударов. Совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 40 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области, Нововасильевка, Заруцкое Сумской области, а также населенных пунктов Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караичное, Амбарное, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия.

За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Белая Гора, Новодмитровка, Дружба и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы.

Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более десяти вражеских атак.

В то же время вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Времовка Донецкой области, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское Запорожской области, Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Береговое, Велетенское Херсонской области, а также Херсон.

В то же время, российские захватчики активно продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей, оказывая на людей психологическое и физическое давление.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили состав боеприпасов врага.

Однако пока оккупанты уносят жизнь, украинцы могут спасать других. Читай, как помочь животным из Николаевского зоопарка, которому финансирования не хватает даже на корм.

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