Мінус російський Су-25 і плюс 40 відбитих атак — карта бойових дій в Україні 8 квітня в режимі онлайн

Злетами й падіннями наповнене не лише життя людини, але й кожне зрушення на карті бойових дій.

Іноді велике досягнення — це кілометри просування вперед, а часом надзвичайне зусилля — це просто жодного кроку назад.

Кожна така умовна перемога на полі бою йде пліч-о-пліч з надзвичайно болючими втратами. Адже свобода завжди має гірку ціну.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські командири створюють спеціалізовані ротні підрозділи у ключових формуваннях на передовій, які ведуть бойові дії в містах, щоб підсилити знижену боєздатність більшості російських підрозділів.

Ймовірно, вони будуть розгорнуті на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав два ракетних та 14 авіаційних ударів. Здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 40 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області, Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад десять ворожих атак.

Водночас ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон.

Водночас російські загарбники активно продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Запорізької та Херсонської областей, здійснюючи на людей психологічний та фізичний тиск.

Авіація Сил оборони України за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, поблизу Мар’їнки, було знищено російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога.

Однак поки окупанти забирають життя, українці можуть рятувати інших. Читай, як допомогти тваринам з Миколаївського зоопарку, якому фінансування не вистачає навіть на корм.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!