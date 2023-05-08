Продолжение тактики террора и “эвакуация” украинцев: карта боевых действий в Украине 8 мая в режиме онлайн

Каждую ночь карта воздушных тревог начинает активизироваться. Враг подло наносит удары по мирному населению, когда те наименее бдительны. Впрочем, каждое утро после тяжелых ночей мы проверяем карту боевых действий.

Нам хочется видеть, как наши защитники удерживают оборону и не дают врагу продвигаться. В свою очередь, военные отомстят за каждую ужасную ночь в Украине.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что борьба Пригожина (главы ПВК Вагнер) с целью захвата Бахмута противоречит его последовательным нарративам об отсутствии стратегической ценности захвата города.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.

А субъекты Российской Федерации продолжают набор и формирование региональных вооруженных формирований и добровольческих батальонов. Российские оккупационные власти продолжают планировать и осуществлять принудительную эвакуацию из Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 мая 2023 года враг атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed.

35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками.

Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки наши защитники отбили 55 атак противника на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области и Глухов Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Орликовка, Тимоновичи, Заречье, Блешня, Железный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Уланово, Ворожба, Искрисковщина и Новгородское Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное, Бударки и Строевка Харьковской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области и Глухов Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Орликовка, Тимоновичи, Заречье, Блешня, Железный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Уланово, Ворожба, Искрисковщина и Новгородское Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное, Бударки и Строевка Харьковской области. На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг вел безрезультатные наступательные действия в направлении Спорного. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

направлении в течение суток враг вел безрезультатные наступательные действия в направлении Спорного. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Острое Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Острое Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Угледар, Павловка, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Угледар, Павловка, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Гуляйполя и Новоданиловки Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 50 населенных пунктов, среди них: Полтавка, Чаривне, Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Кизомис, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Читать по теме Стратегической авиацией по базе отдыха: последствия атаки по Одесской области 8 мая Рассказываем о ракетных обстрелах Одесской области в ночь на 8 мая.

Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск.

Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа “эвакуировать” ребенка.

На АЗС наблюдаются очереди за горючим, всем водителям сообщено, что новые поставки топлива не планируются.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу. Наши защитники уничтожили два ударных и шесть разведывательных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также три склада боеприпасов врага.

Враг продолжает массированные ночные атаки на Украину. Сегодня ночью Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Читай о последствиях атаки по ссылке.

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