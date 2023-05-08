Украина

Продолжение тактики террора и “эвакуация” украинцев: карта боевых действий в Украине 8 мая в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 мая 2023, 09:42
Карта бойових дій в Україні 08.05.2023 онлайн

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Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади

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