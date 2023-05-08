Продолжение тактики террора и “эвакуация” украинцев: карта боевых действий в Украине 8 мая в режиме онлайн

Каждую ночь карта воздушных тревог начинает активизироваться. Враг подло наносит удары по мирному населению, когда те наименее бдительны. Впрочем, каждое утро после тяжелых ночей мы проверяем карту боевых действий.
Нам хочется видеть, как наши защитники удерживают оборону и не дают врагу продвигаться. В свою очередь, военные отомстят за каждую ужасную ночь в Украине.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что борьба Пригожина (главы ПВК Вагнер) с целью захвата Бахмута противоречит его последовательным нарративам об отсутствии стратегической ценности захвата города.
Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.
А субъекты Российской Федерации продолжают набор и формирование региональных вооруженных формирований и добровольческих батальонов. Российские оккупационные власти продолжают планировать и осуществлять принудительную эвакуацию из Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 мая 2023 года враг атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed.
35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками.
35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками.
Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.
Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общей сложности, за прошедшие сутки наши защитники отбили 55 атак противника на указанных участках фронта.
Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск.
Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа “эвакуировать” ребенка.
Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа “эвакуировать” ребенка.
На АЗС наблюдаются очереди за горючим, всем водителям сообщено, что новые поставки топлива не планируются.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу. Наши защитники уничтожили два ударных и шесть разведывательных БПЛА противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также три склада боеприпасов врага.
Враг продолжает массированные ночные атаки на Украину. Сегодня ночью Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Читай о последствиях атаки по ссылке.
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