Україна

Продовження тактики терору та “евакуація” українців: карта бойових дій в Україні 8 травня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Травня 2023, 09:42
Карта бойових дій в Україні 08.05.2023 онлайн

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