Продовження тактики терору та “евакуація” українців: карта бойових дій в Україні 8 травня в режимі онлайн

Щоночі карта повітряних тривог починає активізуватися. Ворог підступно завдає ударів по мирному населенню, коли ті найменш уважні. Утім, щоранку після тяжких ночей ми перевіряємо карту бойових дій.
Нам хочеться бачити, як наші захисники тримають оборону та не дають ворогу просуватися. Своєю чергою, військові помстяться за кожну жахливу ніч в Україні.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що боротьба Пригожина (фінансиста ПВК Вагнер) за захоплення Бахмута суперечить його послідовним наративам про відсутність стратегічної цінності захоплення міста.
Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.
А суб’єкти Російської Федерації продовжують набір і формування регіональних збройних формувань і добровольчих батальйонів. Російська окупаційна влада продовжує планувати та здійснювати примусову евакуацію із Запорізької області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що у ніч на 8 травня 2023 року, ворог атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed.
35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.
35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.
Продовжуючи тактику терору, минулої доби російська федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.
Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.
Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ.
Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої “влади”, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови “евакуювати” дитину.
Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої “влади”, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови “евакуювати” дитину.
На АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових постачань пального не планується.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Наші захисники знищили два ударних та шість розвідувальних БпЛА противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також три склади боєприпасів ворога.
Ворог продовжує масовані нічні атаки на Україну. Сьогодні вночі Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Читай про наслідки атаки за посиланням.
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