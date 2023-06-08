Россияне отрезали пути спасения для гражданских из Херсонской области: карта боевых действий в Украине 8 июня в режиме онлайн

Еще немало населенных пунктов на карте боевых действий ждут освобождения, ведь это единственный шанс для кого-то выжить.
А пока российские оккупанты только доказывают свою террористическую натуру, преграждают выезды из населенных пунктов, которые медленно охватывает вода, и запрещают эвакуацию.
Продолжают захватчики также вести свою риторику пропаганды и лжи. Однако выдуманная реальность не поможет им избежать наказания.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты продолжили вести ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
В то же время, российские чиновники и оккупационные власти продолжают пытаться использовать инфраструктурные проекты для интеграции оккупированных территорий в РФ.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасильевка, Волфино, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области. А также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляное, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Милово Харьковской области.
На Купянском направлении за прошедшие сутки противник нанес авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Купянском направлении за прошедшие сутки противник нанес авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Ямполевки, Белогоровки, Северска, Звоновки, Спорного, Веселого и Никифоровки Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздольевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Орехово-Васильевки, Ивановского и Пивничного, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Пивничное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. Вместе с тем враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили девять атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Шахтерского. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополя Донецкой области и Ольговского и Полтавки в Запорожской области.
Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области. А также Никополь Днепропетровской области, Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.
РФ не занимается проблемами местного населения на захваченных территориях, способна на любые преступления и масштабные разрушения. Так, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, оказавшиеся в зоне подтопления жители поселка Казачьи Лагери не дождались помощи от оккупационной так называемой власти и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта.
Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути, чтобы покинуть город и запретили эвакуацию.
Вместе с тем в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них. На крышах этих построек захватчики обустраивают огневые позиции.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Наши защитники уничтожили четыре вражеских разведывательных БПЛА.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Наши защитники уничтожили четыре вражеских разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и одну радиолокационную станцию противника.
Ранее мы публиковали последствия подрыва Каховской ГЭС и карту с уже затопленными населенными пунктами.
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