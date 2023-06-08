Россияне отрезали пути спасения для гражданских из Херсонской области: карта боевых действий в Украине 8 июня в режиме онлайн

Еще немало населенных пунктов на карте боевых действий ждут освобождения, ведь это единственный шанс для кого-то выжить.

А пока российские оккупанты только доказывают свою террористическую натуру, преграждают выезды из населенных пунктов, которые медленно охватывает вода, и запрещают эвакуацию.

Продолжают захватчики также вести свою риторику пропаганды и лжи. Однако выдуманная реальность не поможет им избежать наказания.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты продолжили вести ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.

В то же время, российские чиновники и оккупационные власти продолжают пытаться использовать инфраструктурные проекты для интеграции оккупированных территорий в РФ.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 8 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасильевка, Волфино, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области. А также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляное, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Милово Харьковской области.

На Купянском направлении за прошедшие сутки противник нанес авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Ямполевки, Белогоровки, Северска, Звоновки, Спорного, Веселого и Никифоровки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздольевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Орехово-Васильевки, Ивановского и Пивничного, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. Вместе с тем враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили девять атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Шахтерского. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополя Донецкой области и Ольговского и Полтавки в Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области. А также Никополь Днепропетровской области, Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

РФ не занимается проблемами местного населения на захваченных территориях, способна на любые преступления и масштабные разрушения. Так, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, оказавшиеся в зоне подтопления жители поселка Казачьи Лагери не дождались помощи от оккупационной так называемой власти и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта.

Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути, чтобы покинуть город и запретили эвакуацию.

Вместе с тем в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них. На крышах этих построек захватчики обустраивают огневые позиции.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Наши защитники уничтожили четыре вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и одну радиолокационную станцию противника.

Ранее мы публиковали последствия подрыва Каховской ГЭС и карту с уже затопленными населенными пунктами.

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