Росіяни відрізали шляхи порятунку для цивільних з Херсонщини: карта бойових дій в Україні 8 червня в режимі онлайн

Ще чимало населених пунктів на карті бойових дій чекають на звільнення, адже це єдиний шанс для когось вижити.

А поки російські окупанти лише доводять свою терористичну натуру, перегороджують виїзди з населених пунктів, які повільно охоплює вода, та забороняють евакуацію.

Продовжують загарбники й вести свою риторику пропаганди та брехні. Однак вигадана реальність не допоможе їм уникнути покарання.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські окупанти продовжили вести обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

Водночас російські чиновники та окупаційна влада продовжують намагатися використовувати інфраструктурні проекти для інтеграції окупованих територій до РФ.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 21 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області, Нововасилівка, Волфине, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка Сумської області. А також Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Ямполівки, Білогорівки, Сіверська, Званівки, Спірного, Веселого та Никифорівки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в районі Авдіївки. Разом з тим, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новополя Донецької області та Ольгівського і Полтавки на Запоріжжі.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області, Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області. А також Нікополь Дніпропетровської області, Берислав, Веселе, Токарівка, Садове, Білозерка Херсонської області та міста Херсон.

РФ не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування. Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту.

Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи, щоб покинути місто, та заборонили евакуацію.

Разом з тим, у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах противника. Наші захисники знищили чотири ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.

Також раніше ми публікували наслідки підриву Каховської ГЕС та карту з уже затопленими населеними пунктами.

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