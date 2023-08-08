Безуспешность наступлений оккупантов — результат настойчивой работы ВСУ: карта боевых действий в Украине 8 августа в режиме онлайн

Им нельзя пропустить ни одной детали, ведь каждую секунду ситуация на карте боевых действий меняется, а они — в эпицентре творения истории.

Украинские защитники не только ежедневно изменяют ход этой войны, когда проводят штурмы и держат оборону, но и сохраняют баланс жизни своих родных в тылу.

А вместе с их семьями получают каждое утро новый шанс присоединиться к борьбе и помочь защитникам и каждый украинец и украинка. Так что сегодня снова выбор за тобой, как именно бороться за общую свободу и жизнь.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.

В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 8 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло около 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Хреновка Черниговской области, Басовка, Степок, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка и Нескучное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Марково и Часов Яр.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Новокалиновое, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Камышеваха, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Ольговка, Садовое, Херсон и Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника.

Но Украина борется не только за территории, а за своих людей, ведь это самая высокая ценность в нашем государстве. Поэтому самой радостной новостью становится информация о возвращении украинских защитников домой. Читай, что известно об обмене пленными 7 августа 2023 года.

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