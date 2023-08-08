Безуспішність наступів окупантів — результат наполегливої роботи ЗСУ: карта бойових дій в Україні 8 серпня в режимі онлайн

Їм не можна пропустити жодної деталі, адже щосекунди ситуація на карті бойових дій змінюється, а вони — в епіцентрі творення історії.

Українські захисники не лише щоденно змінюють хід цієї війни, коли проводять штурми та тримають оборону, але й зберігають баланс життя своїх рідних в тилу.

А разом з їхніми родинами отримують щоранку новий шанс теж долучитись до боротьби та допомогти оборонцям і кожен українець та українка. Тож сьогодні знову вибір за тобою, як саме боротись за спільну свободу та життя.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

Водночас російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось близько 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Михальчина Слобода, Хрінівка Чернігівської області, Басівка, Степок, Павлівка Сумської області та Уди, Охрімівка і Нескучне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Красне Перше, Петропавлівка, Куп’янськ Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Маркове та Часів Яр.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

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На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Комишуваха, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Херсон та Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника.

Та Україна бореться не лише за території, а за своїх людей, адже це найвища цінність у нашій державі. Тому чи не найбільш радісною новиною стає інформація про повернення українських захисників додому. Читай, що відомо про обмін полоненими 7 серпня 2023 року.

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