Оккупационные администрации сворачивают деятельность? Карта боевых действий в Украине 9 мая в режиме онлайн

Пока захватчики на местах начинают сворачивать деятельность оккупационных администраций и вывозят награбленное имущество, российское руководство превращает карту боевых действий в еще один способ борьбы за власть внутри РФ.

Каждый из представителей отдельных оккупационных сил пытается показать главе Кремля хотя бы какие-то достижения, чтобы удержаться на позициях фаворитов.

Однако ничто не поможет захватчикам уйти от ответственности за свои преступления перед лицом международного трибунала и справедливости.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что проблемы с цепью командования оказывают существенное влияние на способность российских военных вести слаженные операции на театре боевых действий.

Это вызывает сомнения в способности России координировать последовательную оборонную кампанию на всей линии фронта.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области, Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области. А также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.

Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Ивановского и Часового Яра.

Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Великая Новоселка. Совершил обстрелы Парасковеевки, Новомихайловки и Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение прошедших суток произвели обстрелы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

Среди них Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области, Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.

В городе Скадовск отмечено сворачивание деятельности оккупационных районных и городских администраций.

Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительная часть российской оккупационной администрации. Подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Уляновка и Красное.

Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно оккупированной территории Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через сухогруз, через порт города Бердянск.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того наши защитники уничтожили разведывательный БПЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов и еще три важные цели противника.

Россия никогда не придумывала и не продуцировала что-нибудь новое. Используя старую тактику времен Первой мировой войны, оккупанты до сих пор окапываются возле городов и забрасывают линию фронта трупами собственных солдат. Читай интервью с главой правительства Ичкерии в изгнании Ахмедом Закаевым.

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