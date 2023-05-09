Окупаційні адміністрації згортають діяльність? Карта бойових дій в Україні 9 травня в режимі онлайн

Поки загарбники на місцях починають згортати діяльність окупаційних адміністрацій та вивозять награбоване майно, російське керівництво перетворює карту бойових дій на ще один спосіб боротьби за владу всередині РФ.

Кожен з представників окремих окупаційних сил намагається показати очільнику Кремля хоча б якісь здобутки, аби утриматись на позиціях фаворитів.

Однак ніщо не допоможе загарбникам втекти від відповідальності за свої злочини перед обличчям міжнародного трибуналу та справедливості.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що проблеми з ланцюгом командування суттєво впливають на здатність російських військових вести злагоджені операції на театрі бойових дій.

Це викликає сумніви щодо здатності Росії координувати послідовну оборонну кампанію на всьому фронті.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — ворог здійснив близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб’ївська, Грем’яч Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області. А також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник намагається знайти слабкі місця у нашій обороні. Вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.

Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Іванівського та Часового Яру.

Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Велика Новосілка. Здійснив обстріли Парасковіївки, Новомихайлівки та Вугледара.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом минулої доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Серед них Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області, Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності окупаційних районної та міської адміністрацій.

Так, в ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. Наразі подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово окупованої території Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, наші захисники знищили розвідувальний БПЛА типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще три важливі цілі противника.

Росія ніколи не вигадувала та не продукувала чогось нового. Використовуючи стару тактику часів Першої світової війни, окупанти й досі окопуються біля міст та закидають лінію фронту трупами власних солдатів. Читай інтерв’ю з головою уряду Ічкерії в екзилі Ахмедом Закаєвим.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!