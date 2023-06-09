У оккупантов есть проблемы с обеспечением и украинской авиацией: карта боевых действий в Украине 9 июня в режиме онлайн

На карте боевых действий в Украине российские оккупанты постоянно сталкиваются не только с украинским сопротивлением, но и собственными недостатками.

Так, по данным Генштаба ВСУ, захватчики все чаще испытывают проблемы с обеспечением, а новички вынуждены сами покупать форму.

Однако им не стоит переживать, ведь после международного трибунала в тюрьме все будут иметь другую униформу, несмотря на разные приговоры и сроки заключения.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что разрушение дамбы Каховской ГЭС существенно изменяет географию и рельеф Херсонского прифронтового участка на юге Украины.

В то же время, разрушение дамбы влияет на позиции российских войск на восточном берегу Днепра.

Наводнение разрушило много российских полевых укреплений на первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак.

Стремительное наводнение, вероятно, заставило российский персонал и военную технику отступить из основных пунктов концентрации в Олешках и Голой Пристани. Российские войска ранее использовали эти позиции для обстрелов Херсона и других населенных пунктов на правом берегу Днепра. Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр. За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На полигонах Беларуси продолжают находиться отдельные подразделения россиян.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Мирополье, Синное и Севериновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Атинское, Бессалевка, Мирополье и Пономаренки Сумской области, а также Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. Вместе с тем, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времевка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Гуляйполя Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области, Берислав, Антоновка Херсонской области и Херсон.

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях.

В частности, людей, эвакуировавшихся из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения. Таким образом, захватчики пытаются обезопаситься, прикрываясь гражданским населением.

По имеющейся информации, российское военное руководство испытывает значительные проблемы с вещественным обеспечением своих войск. Военнослужащим, недавно подписавшим контракт в военных частях, дислоцирующихся в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами. К тому же, контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще два важных объекта врага.

В то же время Украина продолжает бороться с последствиями катастрофы, вызванной российскими оккупантами. Читай, как будет происходить эвакуация с помощью ООН с оккупированных территорий после подрыва Каховской ГЭС.

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