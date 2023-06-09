Окупанти мають проблеми із забезпеченням та українською авіацією: карта бойових дій в Україні 9 червня в режимі онлайн

На карті бойових дій в Україні російські окупанти постійно стикаються не лише з українським опором, але й власними недоліками.

Так, за даними Генштабу ЗСУ, загарбники все частіше відчувають на собі проблеми із забезпеченням, а новачки вимушені купувати форму.

Однак їм не варто перейматись, адже після міжнародного трибуналу у в’язниці всі матимуть інший однострій, попри різні вироки та терміни ув’язнення.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України.

Водночас руйнування дамби впливає на позиції російських військ на східному березі Дніпра.

Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак.

Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку відступити з основних пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані. Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на правому березі Дніпра. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи росіян.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Атинське, Безсалівка, Миропілля та Пономаренки Сумської області, а також Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. Разом з тим, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Гуляйполя Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області, Берислав, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях.

Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням.

За наявною інформацією, російське військове керівництво має значні проблеми з речовим забезпеченням своїх військ. Військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті Волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями. До того ж контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили п’ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетних комплекси, вісім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще два важливих об’єкти ворога.

Водночас Україна продовжує боротись з наслідками катастрофи, яку спричинили російські окупанти. Читай, як відбуватиметься евакуація за допомогою ООН з окупованих територій після підриву Каховської ГЕС.

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