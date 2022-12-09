Актуальная карта боевых действий в Украине 9 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока Украина работает над совершенствованием и цифровизацией своей армии, все, на что способна Россия, — это кибератаки, кампании по дезинформации и клевета.
В битве прошлого с будущим нет никакого сомнения в том, кто выйдет из нее победителем. К сожалению, цена этой кровавой войны слишком высока. За нее платят тысячи гражданских и военных.
Чтобы максимально обезопасить себя, прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска впервые за три недели применили в Украине беспилотники Shahed-136.
Оккупанты, вероятно, наращивают темп контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей. Захватчики продолжают наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.
Оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь в тыловую военную и материально-техническую базу для своих войск.
В то же время, россияне обороняются и занимаются переориентацией сил на востоке Херсонской области.
Независимые источники российских СМИ указывают, что мобилизация в РФ будет продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц о противоположном.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
Удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков.
Ситуация на фронте по направлениям:
Россия распространяет фейки о военно-политическом руководстве Украины, что якобы выдается денежное вознаграждение за уничтожение оккупантов в размере $700-1000.
На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти реорганизуют отдельные подразделения, после чего отказывают родственникам погибших армейцев в компенсации в размере трех миллионов рублей в связи с отсутствием законных оснований.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:
Украина продолжает реформировать и развивать свою армию, несмотря на полномасштабную войну. Кроме того, наш арсенал постоянно пополняется новыми образцами вооружения.
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