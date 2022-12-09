Актуальная карта боевых действий в Украине 9 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока Украина работает над совершенствованием и цифровизацией своей армии, все, на что способна Россия, — это кибератаки, кампании по дезинформации и клевета.

В битве прошлого с будущим нет никакого сомнения в том, кто выйдет из нее победителем. К сожалению, цена этой кровавой войны слишком высока. За нее платят тысячи гражданских и военных.

Чтобы максимально обезопасить себя, прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 декабря 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска впервые за три недели применили в Украине беспилотники Shahed-136.

Оккупанты, вероятно, наращивают темп контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей. Захватчики продолжают наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.

Оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь в тыловую военную и материально-техническую базу для своих войск.

В то же время, россияне обороняются и занимаются переориентацией сил на востоке Херсонской области.

Независимые источники российских СМИ указывают, что мобилизация в РФ будет продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц о противоположном.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 декабря 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

два ракетных удара;

три авиационных удара;

более 20 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не выявлена. На Северском направлении россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хриновка и Гремяч Черниговской области, а также Середина-Буда и Чернецкое в Сумской области. На Слобожанском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двуречная и Каменка Харьковской области. Россияне нанесли авиационный удар неподалеку от Каменки. На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Берестово, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области, а также Торское и Григоровка Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивается на ведении наступательных действий. Обстрелам подверглись районы 30 населенных пунктов, в частности пострадали Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Гостре, Марьинка и Новомихайловка. Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Спирное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское. На Новопавловском направлении россияне обороняются. Обстреляли из артиллерии и минометов позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 22 населенных пункта, в том числе пострадали Времовка и Новополь Донецкой области, а также Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты ударили из авиации по районам Малых Щербаков и Степного. На Херсонском направлении враг обороняется. Обстрелял из танков и артиллерии 17 населенных пунктов, в том числе пострадали Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львовое, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области, а также окрестности Херсона.

Россия распространяет фейки о военно-политическом руководстве Украины, что якобы выдается денежное вознаграждение за уничтожение оккупантов в размере $700-1000.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти реорганизуют отдельные подразделения, после чего отказывают родственникам погибших армейцев в компенсации в размере трех миллионов рублей в связи с отсутствием законных оснований.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:

пять пунктов управления;

восемь районов сосредоточения личного состава;

район сосредоточения артиллерии;

склад боеприпасов россиян.

Украина продолжает реформировать и развивать свою армию, несмотря на полномасштабную войну. Кроме того, наш арсенал постоянно пополняется новыми образцами вооружения.

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