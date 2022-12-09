Актуальна карта бойових дій в Україні 9 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Поки Україна працює над вдосконаленням та цифровізацією своєї армії, усе, на що здатна Росія, — це кібератаки, кампанії з дезінформації та наклепи.

У битві минулого з майбутнім немає жодного сумніву в тому, хто вийде з неї переможцем. На жаль, ціна цієї кривавої війни надто висока. За неї платять тисячі цивільних людей та військових.

Щоб максимально убезпечити себе, дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська вперше за три тижні застосували в Україні безпілотники Shahed-136.

Окупанти, ймовірно, нарощують темп контратак у східній частині Харківської та західній частині Луганської областей. Загарбники продовжують наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.

Окупаційна влада, ймовірно, перетворює Маріуполь на тилову військову та матеріально-технічну базу для своїх військ.

Водночас росіяни обороняються та займаються переорієнтацією сил на сході Херсонської області.

Незалежні джерела російських ЗМІ вказують, що мобілізація у РФ триватиме попри заяви російських офіційних осіб про протилежне.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 грудня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

два ракетних удари;

три авіаційних удари;

понад 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області, а також Середина-Буда і Чернецьке на Сумщині. На Слобожанському напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка Харківської області. Росіяни завдали авіаційного удару неподалік Кам’янки. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині, а також Торське і Григорівка Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджується на веденні наступальних дій. Обстрілів зазнали райони 30 населених пунктів, зокрема постраждали Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Авіаційні удари зафіксовано у районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка, Північне, Кам’янка, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку росіяни обороняються. Обстріляли з артилерії та мінометів позиції українських військ поблизу населених пунктів Вугледар, Новосілка, Пречистівка і Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 22 населених пунктів, зокрема постраждали Времівка і Новопіль Донецької області, а також Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області. Також окупанти вгатили з авіації по районах Малих Щербаків та Степового. На Херсонському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з танків та артилерії 17 населених пунктів, зокрема постраждали Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське і Антонівка Херсонської області, а також околиці Херсону.

Росія поширює фейки про військово-політичне керівництво України, що нібито видається грошова винагорода за знищення окупантів у розмірі $700-1000.

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада реорганізує окремі підрозділи, після чого відмовляє родичам загиблих армійців у компенсації у розмірі трьох мільйонів рублів у звʼязку з відсутністю законних підстав.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:

п’ять пунктів управління;

вісім районів зосередження особового складу;

район зосередження артилерії;

склад боєприпасів росіян.

Україна продовжує реформувати та розвивати свою армію попри повномасштабну війну. Крім того, наш арсенал постійно поповнюється новими зразками озброєння.

Читай, що розповів міністр оборони Олексій Резніков про постачання зброї в Україну.

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