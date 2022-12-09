Актуальна карта бойових дій в Україні 9 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Поки Україна працює над вдосконаленням та цифровізацією своєї армії, усе, на що здатна Росія, — це кібератаки, кампанії з дезінформації та наклепи.
У битві минулого з майбутнім немає жодного сумніву в тому, хто вийде з неї переможцем. На жаль, ціна цієї кривавої війни надто висока. За неї платять тисячі цивільних людей та військових.
Щоб максимально убезпечити себе, дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська вперше за три тижні застосували в Україні безпілотники Shahed-136.
Окупанти, ймовірно, нарощують темп контратак у східній частині Харківської та західній частині Луганської областей. Загарбники продовжують наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.
Окупаційна влада, ймовірно, перетворює Маріуполь на тилову військову та матеріально-технічну базу для своїх військ.
Водночас росіяни обороняються та займаються переорієнтацією сил на сході Херсонської області.
Незалежні джерела російських ЗМІ вказують, що мобілізація у РФ триватиме попри заяви російських офіційних осіб про протилежне.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.
Ситуація на фронті за напрямками:
Росія поширює фейки про військово-політичне керівництво України, що нібито видається грошова винагорода за знищення окупантів у розмірі $700-1000.
На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада реорганізує окремі підрозділи, після чого відмовляє родичам загиблих армійців у компенсації у розмірі трьох мільйонів рублів у звʼязку з відсутністю законних підстав.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:
Україна продовжує реформувати та розвивати свою армію попри повномасштабну війну. Крім того, наш арсенал постійно поповнюється новими зразками озброєння.
Читай, що розповів міністр оборони Олексій Резніков про постачання зброї в Україну.
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