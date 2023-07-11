Отличная работа ПВО и уничтоженный вражеский вертолет: карта боевых действий в Украине 11 июля в режиме онлайн

Российские военные продолжают терроризировать мирное население и атаковать по ночам Украину. Но наши ВСУ уничтожают врага на поле боя, а результаты их работы мы видим на карте боевых действий.
Всем нам хочется громко говорить об успехах военных, ведь мы радуемся каждому поражению врага и возвращенным украинским населенным пунктам. Однако следует не забывать сохранять информационную тишину, чтобы не навредить работе ВСУ.
Впрочем, мы можем говорить о ситуации на фронте, о ней нам рассказывает Генштаб ВСУ. Предлагаем тебе ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские и украинские войска вели наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная и на Бахмутском направлении. Также оккупанты вели наземные удары на линии Авдеевка-Донецк.
Российские оккупационные власти признали масштабные перебои с коммунальными услугами в оккупированной Донецкой области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 11 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления дронами Shahed-136/131.
Всего для атаки было привлечено 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования Юг силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.
За прошедшие сутки, 10 июля, Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа Ланцет и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.
За прошедшие сутки, 10 июля, Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа Ланцет и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника.
Российские военные минируют украинские территории. Сейчас оккупанты минируют критическую инфраструктуру Запорожской области. Ранее глава Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации в городе и оккупированной части области.
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