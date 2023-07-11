Отличная работа ПВО и уничтоженный вражеский вертолет: карта боевых действий в Украине 11 июля в режиме онлайн

Российские военные продолжают терроризировать мирное население и атаковать по ночам Украину. Но наши ВСУ уничтожают врага на поле боя, а результаты их работы мы видим на карте боевых действий.

Всем нам хочется громко говорить об успехах военных, ведь мы радуемся каждому поражению врага и возвращенным украинским населенным пунктам. Однако следует не забывать сохранять информационную тишину, чтобы не навредить работе ВСУ.

Впрочем, мы можем говорить о ситуации на фронте, о ней нам рассказывает Генштаб ВСУ. Предлагаем тебе ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские и украинские войска вели наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная и на Бахмутском направлении. Также оккупанты вели наземные удары на линии Авдеевка-Донецк.

Российские оккупационные власти признали масштабные перебои с коммунальными услугами в оккупированной Донецкой области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 11 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления дронами Shahed-136/131.

Всего для атаки было привлечено 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования Юг силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.

За прошедшие сутки, 10 июля, Воздушные Силы уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БпЛА типа Ланцет и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Басово, Одноробовка и Ветеринарное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около десяти населенных пунктов, в частности, это Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Басово, Одноробовка и Ветеринарное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около десяти населенных пунктов, в частности, это Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Роздоловка, Белогоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Роздоловка, Белогоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северной Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северной Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа.

направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа. На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Отрадного. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Угледар, Сторожево, Благодатное Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Отрадного. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Угледар, Сторожево, Благодатное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львове, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника.

Российские военные минируют украинские территории. Сейчас оккупанты минируют критическую инфраструктуру Запорожской области. Ранее глава Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации в городе и оккупированной части области.

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