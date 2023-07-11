Украина

Отличная работа ПВО и уничтоженный вражеский вертолет: карта боевых действий в Украине 11 июля в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 июля 2023, 09:00
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