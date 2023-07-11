Відмінна робота ППО та знищений ворожий вертоліт: карта бойових дій в Україні 11 липня у режимі онлайн

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення та здійснювати нічні атаки на Україну. Але наші ЗСУ знищують ворога на полі бою, а результати їхньої роботи ми бачимо на карті бойових дій.

Усім нам хочеться якомога гучніше говорити про успіхи військових, адже ми радіємо кожній поразці ворога та поверненим українським населеним пунктам. Проте варто не забувати зберігати інформаційну тишу, щоб не нашкодити роботі ЗСУ.

Утім ми можемо говорити про ситуацію на фронті, про неї нам розповідає Генштаб ЗСУ. Тож пропонуємо тобі ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські та українські війська вели наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та на Бахмутському напрямку. Також окупанти вели наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російська окупаційна влада визнала масштабні перебої з комунальними послугами в окупованій Донецькій області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в ніч проти 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку дронами Shahed-136/131.

Усього для атаки було залучено 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряного командування Південь силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.

За минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу Ланцет та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об’єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Басове, Одноробівка та Ветеринарне Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько десяти населених пунктів, зокрема це Гірськ Чернігівської області; Чуйківка Сумської області та Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки окупантів в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад десяти населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Одрадного. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів, зокрема, постраждали Вугледар, Сторожеве, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Козацьке, Львове, Антонівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Читати на тему Готуються до оборони чи втечі з півострова? Гуменюк про ймовірні сценарії звільнення Криму та ситуацію на Півдні Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Півдні України та як окупанти готуються до оборони в Криму.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника.

Російські військові мінують українські території. Зараз окупанти мінують критичну інфраструктуру Запорізької області. Раніше голова Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію у місті та окупованій частині області.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!