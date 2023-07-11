Відмінна робота ППО та знищений ворожий вертоліт: карта бойових дій в Україні 11 липня у режимі онлайн

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення та здійснювати нічні атаки на Україну. Але наші ЗСУ знищують ворога на полі бою, а результати їхньої роботи ми бачимо на карті бойових дій.
Усім нам хочеться якомога гучніше говорити про успіхи військових, адже ми радіємо кожній поразці ворога та поверненим українським населеним пунктам. Проте варто не забувати зберігати інформаційну тишу, щоб не нашкодити роботі ЗСУ.
Утім ми можемо говорити про ситуацію на фронті, про неї нам розповідає Генштаб ЗСУ. Тож пропонуємо тобі ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські та українські війська вели наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та на Бахмутському напрямку. Також окупанти вели наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк.
Російська окупаційна влада визнала масштабні перебої з комунальними послугами в окупованій Донецькій області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в ніч проти 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку дронами Shahed-136/131.
Усього для атаки було залучено 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряного командування Південь силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.
За минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу Ланцет та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.
За минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу Ланцет та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об’єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника.
Російські військові мінують українські території. Зараз окупанти мінують критичну інфраструктуру Запорізької області. Раніше голова Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію у місті та окупованій частині області.
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