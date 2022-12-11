Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 11 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 декабря 2022, 07:00
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0:03:05
Бахмут
Нет ни одного уцелевшего дома, а неподалеку слышны взрывы: как Бахмут продолжает стоять, несмотря на ежедневные штурмы оккупантов
0:11:57
Як банки працюватимуть під час блекауту
Дежурные отделения, банкоматный роуминг и не только — как будет работать банковская система Украины в случае блекаута
0:05:53
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