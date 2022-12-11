Актуальная карта боевых действий в Украине 11 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вместо мест, которые хранили в себе воспоминания детства, теперь только развалины. Вместо звонкого смеха — только свист снарядов и взрывы. Вместо рисунков малышей теперь перед глазами карта боевых действий.

Многим украинцам пришлось покинуть родные края, когда на наших землях появился первый след российского оккупанта. Однако единственное, в чем мы теперь уверены, мы вернем себе не только воспоминания, но и свои села и города.

Цена возвращения с первым погибшим украинцем стала слишком высокой и неоценимой. Но несмотря на все наши защитники продолжают прокладывать путь украинскому народу к свободе, записывая каждый шаг в мировую историю. А за этим процессом можно легко следить в ежедневных сводках Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Кампания украинских войск по блокированию российских войск и логистических центров на юге Украины, вероятно, ухудшила силы оккупантов, их линии материально-технического обеспечения и моральный дух россиян в целом.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 15 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью враг нанес удары, вероятно, иранскими ударными БПЛА Шахед-136 по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областей. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Терны Донецкой области и Площанка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов.

Под огнем оказались Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Зализное и Авдеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону и производит обстрелы наших позиций из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времивку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Зализничное и Малую Токмачку в Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области вблизи линии столкновения. В очередной раз под огнем оказался город Херсон и его окрестности.

Подтверждено поражение района сосредоточения кафиров на временно занятой территории Запорожской области. Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация о ликвидированных уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили семь пунктов управления, шесть районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

Население России радуется, что их власти удается терроризировать мирное население и оставить украинцев без света и тепла. Но их настроения нужно менять. Это можно сделать только путём поражения армии РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью.

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