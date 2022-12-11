Актуальная карта боевых действий в Украине 11 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вместо мест, которые хранили в себе воспоминания детства, теперь только развалины. Вместо звонкого смеха — только свист снарядов и взрывы. Вместо рисунков малышей теперь перед глазами карта боевых действий.
Многим украинцам пришлось покинуть родные края, когда на наших землях появился первый след российского оккупанта. Однако единственное, в чем мы теперь уверены, мы вернем себе не только воспоминания, но и свои села и города.
Цена возвращения с первым погибшим украинцем стала слишком высокой и неоценимой. Но несмотря на все наши защитники продолжают прокладывать путь украинскому народу к свободе, записывая каждый шаг в мировую историю. А за этим процессом можно легко следить в ежедневных сводках Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Кампания украинских войск по блокированию российских войск и логистических центров на юге Украины, вероятно, ухудшила силы оккупантов, их линии материально-технического обеспечения и моральный дух россиян в целом.
Кампания украинских войск по блокированию российских войск и логистических центров на юге Украины, вероятно, ухудшила силы оккупантов, их линии материально-технического обеспечения и моральный дух россиян в целом.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 15 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ночью враг нанес удары, вероятно, иранскими ударными БПЛА Шахед-136 по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областей. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.
Ночью враг нанес удары, вероятно, иранскими ударными БПЛА Шахед-136 по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областей. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Терны Донецкой области и Площанка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов.
Под огнем оказались Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Зализное и Авдеевка Донецкой области.
Под огнем оказались Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Зализное и Авдеевка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг ведет оборону и производит обстрелы наших позиций из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времивку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Зализничное и Малую Токмачку в Запорожской области.
На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области вблизи линии столкновения. В очередной раз под огнем оказался город Херсон и его окрестности.
На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области вблизи линии столкновения. В очередной раз под огнем оказался город Херсон и его окрестности.
Подтверждено поражение района сосредоточения кафиров на временно занятой территории Запорожской области. Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация о ликвидированных уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили семь пунктов управления, шесть районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.
Население России радуется, что их власти удается терроризировать мирное население и оставить украинцев без света и тепла. Но их настроения нужно менять. Это можно сделать только путём поражения армии РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью.
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