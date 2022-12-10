Успехи ВСУ должны спровоцировать “правильные процессы” — Михаил Подоляк об изменении настроений в России и церкви московского патриархата

Власти России неоднократно меняли риторику относительно целей войны, которую они начали в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона рассказал об этом и об Украине без Московского патриархата.

По его словам, все, что говорили в России в начале войны, например, о нацистах в Украине, они всё сегодня отвергли. Владимир Путин четко зафиксировал: “Мы зашли в Украину убивать и забирать”.

— Ключевое правило финализации этой войны — только освобождение украинских территорий, международные трибуналы для РФ, репарации, фиксация демилитаризованной зоны со стороны российской части границы, — отмечает Подоляк.

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Население России радуется, что их власти удается терроризировать мирное население и оставлять украинцев без света и тепла. Но их настроения нужно менять. Это можно сделать только путём поражения армии РФ.

— Украина не ведет наступательных действий на территории Российской Федерации.

Мы ничего не делаем, ведь ведем оборонную войну — это очень важно зафиксировать в рамках международного права.

Мы можем корректировать путем сокрушительных поражений России на территории Украины. Оккупанты должны получать тактические поражения. Тогда общественные настроения в России будут меняться, и граждане откорректируют свою политическую элиту путем классических российских бунтов, — объясняет Михаил Подоляк.

Он добавляет, что в России маленький процент людей, обладающих определенным интеллектом, поэтому не стоит ожидать демократических революций. Большая часть населения России, которая сейчас радуется обстрелам Украины, когда увидит поражение армии РФ на фронте, “возьмут вилы” и пойдут к политическим представителям. У них будет классическая бунтарская хаотизация.

Путем эффективных действий ВСУ мы должны спровоцировать “правильные процессы” в Российской Федерации, — подчеркнул Подоляк.

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Об Украинской православной церкви московского патриархата

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной политики рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который делает невозможным деятельность аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций в Украине — то есть запрет деятельности УПЦ МП.

— Эта война точно обнулит некоторые традиции. К примеру, не будет точно таких пророссийских партий. УПЦ, к сожалению, в составе своего высшего руководства доказала, что они не являются гражданами Украины. Де-юре, возможно, являются, де-факто — они точно граждане другой страны.

Они совершенно четко работали в рамках своеобразной агентской инфраструктуры, — объясняет Подоляк.

По его словам, нужно пройти ряд этапов, чтобы правильно процедурно все оформить и осторожно относиться к верующим. Чтобы они могли сохранить свою веру, но перейти от московской церкви к украинской.

СБУ проверяет объекты УПЦ МП в Украине. Ранее мы говорили о результатах проверки Киево-Печерской лавры.

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Фото: Getty Images