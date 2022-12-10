Україна

Успіхи ЗСУ мають спровокувати “правильні процеси” — Михайло Подоляк про зміну настроїв у Росії та церкву московського патріархату

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Грудня 2022, 11:15

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