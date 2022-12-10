Успіхи ЗСУ мають спровокувати “правильні процеси” — Михайло Подоляк про зміну настроїв у Росії та церкву московського патріархату

Влада Росії неодноразово змінювала риторику щодо цілей війни, яку вони розпочали в Україні. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону розповів про це та про Україну без Московського патріархату.

За його словами, все, що казали у Росії на початку війни, наприклад про нацистів в Україні, вони сьогодні відкинули. Володимир Путін чітко зафіксував: “Ми зайшли в Україну вбивати й забирати”.

— Ключове правило фіналізації цієї війни — тільки звільнення українських територій, міжнародні трибунали для РФ, репарації, фіксація демілітаризованої зони з боку російської частини кордону, — наголошує Подоляк.

Зараз також дивляться

Населення Росії радіє, що їхній владі вдається тероризувати мирне населення й залишити українців без світла та тепла. Але їхні настрої треба змінювати. Це можна зробити лише шляхом поразки армії РФ.

— Україна не веде наступальних дій на території Російської Федерації.

Ми нічого не робимо, адже ведемо оборонну війну — це дуже важливо зафіксувати в рамках міжнародного права.

Ми можемо коригувати шляхом нищівних поразок Росії на території України. Окупанти мають отримувати тактичні поразки. Тоді суспільні настрої в Росії мінятимуться, й громадяни відкоригують свою політичну еліту шляхом класичних російських бунтів, — пояснює Михайло Подоляк.

Він додає, що у Росії маленький відсоток людей, які мають певний інтелект, тому не варто очікувати демократичних революцій. Більша частина населення Росії, яка зараз радіє обстрілам України, коли побачить поразки армії РФ на фронті, “візьме вили” й піде до політичних представників. У них буде класична бунтарська хаотизація.

Шляхом ефективних дій ЗСУ ми маємо спровокувати “правильні процеси” в Російські Федерації, — підкреслив Подоляк.

Про Українську православну церкву московського патріархату

Комітет Верховної ради із питань гуманітарної політики рекомендував парламенту підтримати законопроект, який унеможливлює діяльність афілійованих із центрами впливу у РФ релігійних організацій в Україні — тобто заборону діяльності УПЦ МП.

— Ця війна точно занулить певні традиції. Наприклад, не буде точно таких проросійських партій. УПЦ, на жаль, у складі свого вищого керівництва довела, що вони не є громадянами України. Де-юре, можливо, є, де-факто — вони точно громадяни іншої країни.

Вони абсолютно чітко працювали у рамках своєрідної агентської інфраструктури, — пояснює Подоляк.

За його словами, треба пройти низку кроків, щоб правильно процедурно усе оформити й обережно треба ставитися до вірян. Щоб вони могли зберегти свою віру, але перейти від московської церкви до української.

СБУ перевіряє об’єкти УПЦ МП в Україні. Раніше ми розповідали про результати перевірки Києво-Печерської лаври.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!