Актуальна карта бойових дій в Україні 11 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Замість місць, які зберігали в собі спогади дитинства, тепер лише руїна. Замість дзвінкого сміху — лише свист снарядів та вибухи. Замість малюнки малюків тепер перед очима карта бойових дій.

Багатьом українцям довелось покинути рідні краї, ще коли на наших землях з’явився перший слід російського окупанта. Однак єдине, у чому ми тепер впевнені, що повернемо собі не лише спогади, але свої села та міста.

Ціна повернення з першим загиблим українцем стала надто високою та неоціненною. Та попри все наші захисники продовжують торувати шлях українському народу до свободи, записуючи кожен крок у світову історію. А за цим процесом можна легко слідкувати у щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Кампанія українських військ із блокування російських військ і логістичних центрів на півдні України, ймовірно, погіршила сили окупантів, їхні лінії матеріально-технічного забезпечення та моральний дух росіян в цілому.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вночі ворог завдав ударів імовірно іранськими ударними БПЛА Шахед-136 по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 БПЛА вдалося перехопити.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області, Терни на Донеччині та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів.

Під вогнем опинились Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону та здійснює обстріли наших позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Вчергове вогневого ураження зазнало місто Херсон та його околиці.

Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили сім пунктів управління, шість районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Населення Росії радіє, що їхній владі вдається тероризувати мирне населення й залишити українців без світла та тепла. Але їхні настрої треба змінювати. Це можна зробити лише шляхом поразки армії РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю.

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