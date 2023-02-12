Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока эксперты и политики говорят о новом возможном наступлении россиян, каждый день в отчете Генштаба мы видим, как количество погибших оккупантов все увеличивается. Наши воины ВСУ делают все, чтобы карта боевых действий не изменялась. А если так — то только в нашу сторону.
Российские военные терпят значительные потери на поле боя, поэтому нарушают правила и обычаи введения войны и терроризируют мирное население, обстреливают критическую инфраструктуру и жилые дома. Украинские бойцы отомстят за это и обязательно вернут все наши территории.
А пока предлагаем посмотреть на карту боевых действий в Украине и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что расхождение между ограниченными российскими продвижениями в районе Бахмута и отсутствием существенных продвижений в других местах Украины, может подтвердить замечания военных блогеров и украинцев о том, что российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционной механизированной маневровой войны.
Но российские войска продолжали наступательные действия вблизи Сватово и Кременной. Также они продолжают отдавать предпочтение наступательным операциям в Донецкой области. Российские оккупационные власти, вероятно, осушают Каховское водохранилище к северу от оккупированной Запорожской области.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.
За сутки противник нанес 12 ракетных ударов, три из них — по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, шесть из которых с применением БпЛА Shahed-136. Четыре таких дрона сбили.
Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Наши защитники сбили самолет Су-25 и БПЛА типа Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса.
Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте. Узнай, что происходит в самой горячей точке фронта по ссылке.
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