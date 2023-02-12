Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока эксперты и политики говорят о новом возможном наступлении россиян, каждый день в отчете Генштаба мы видим, как количество погибших оккупантов все увеличивается. Наши воины ВСУ делают все, чтобы карта боевых действий не изменялась. А если так — то только в нашу сторону.

Российские военные терпят значительные потери на поле боя, поэтому нарушают правила и обычаи введения войны и терроризируют мирное население, обстреливают критическую инфраструктуру и жилые дома. Украинские бойцы отомстят за это и обязательно вернут все наши территории.

А пока предлагаем посмотреть на карту боевых действий в Украине и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что расхождение между ограниченными российскими продвижениями в районе Бахмута и отсутствием существенных продвижений в других местах Украины, может подтвердить замечания военных блогеров и украинцев о том, что российские войска не в состоянии обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционной механизированной маневровой войны.

Но российские войска продолжали наступательные действия вблизи Сватово и Кременной. Также они продолжают отдавать предпочтение наступательным операциям в Донецкой области. Российские оккупационные власти, вероятно, осушают Каховское водохранилище к северу от оккупированной Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

За сутки противник нанес 12 ракетных ударов, три из них — по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, шесть из которых с применением БпЛА Shahed-136. Четыре таких дрона сбили.

Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов, среди них Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области. Нанес авиационных ударов недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Дибровы Луганской области и Григоровки и Спорного Донецкой.

направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов, среди них Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области. Нанес авиационных ударов недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Дибровы Луганской области и Григоровки и Спорного Донецкой. На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Зализное. В общей сложности — более 25 населенных пунктов.

направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Зализное. В общей сложности — более 25 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в том числе Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в том числе Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудар в районе Зимовника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши защитники сбили самолет Су-25 и БПЛА типа Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте. Узнай, что происходит в самой горячей точке фронта по ссылке.

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