Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 февраля 2023, 10:00
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