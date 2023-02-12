Актуальна карта бойових дій в Україні 12 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Поки експерти та політики говорять про новий наступ росіян, щодня у звіті Генштабу ми бачимо, як кількість загиблих окупантів дедалі збільшується. Наші воїни ЗСУ роблять усе, щоб карта бойових дій не змінювалася. А якщо так — то тільки в нашу сторону.

Російські військові зазнають значних втрат на полі бою, тому порушують правила та звичаї введення війни та тероризують мирне населення, обстрілюють критичну інфраструктуру і житлові будинки. Українські бійці помстяться за це та обов’язково повернуть усі наші території.

А поки пропонуємо подивитися на карту бойових дій в Україні та ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що розбіжність між обмеженими російськими просуваннями в районі Бахмута та відсутністю суттєвих просувань в інших місцях України, може підтвердити зауваження військових блогерів та українців про те, що російські війська не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної механізованої маневрової війни.

Але російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної. Також вони продовжують віддавати перевагу наступальним операціям у Донецькій області. Російська окупаційна влада, ймовірно, осушує Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки й Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки й Вугледара Донецької області.

Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, три з них — по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, шість з яких із застосуванням БпЛА Shahed-136. Чотири цих дрони збито.

Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів, серед них Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. Загалом — понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, серед них Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів, включаючи Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Придніпровське та Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники збили літак Су-25 та БПЛА типу Орлан. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.

Раніше ми розповідали про ситуацію у Бахмуті. Дізнайся, що відбувається у найгарячішій точці фронту за посиланням.

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