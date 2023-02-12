Актуальна карта бойових дій в Україні 12 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Поки експерти та політики говорять про новий наступ росіян, щодня у звіті Генштабу ми бачимо, як кількість загиблих окупантів дедалі збільшується. Наші воїни ЗСУ роблять усе, щоб карта бойових дій не змінювалася. А якщо так — то тільки в нашу сторону.
Російські військові зазнають значних втрат на полі бою, тому порушують правила та звичаї введення війни та тероризують мирне населення, обстрілюють критичну інфраструктуру і житлові будинки. Українські бійці помстяться за це та обов’язково повернуть усі наші території.
А поки пропонуємо подивитися на карту бойових дій в Україні та ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що розбіжність між обмеженими російськими просуваннями в районі Бахмута та відсутністю суттєвих просувань в інших місцях України, може підтвердити зауваження військових блогерів та українців про те, що російські війська не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної механізованої маневрової війни.
Але російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної. Також вони продовжують віддавати перевагу наступальним операціям у Донецькій області. Російська окупаційна влада, ймовірно, осушує Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки й Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки й Вугледара Донецької області.
Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, три з них — по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, шість з яких із застосуванням БпЛА Shahed-136. Чотири цих дрони збито.
Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Також наші захисники збили літак Су-25 та БПЛА типу Орлан. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.
Раніше ми розповідали про ситуацію у Бахмуті. Дізнайся, що відбувається у найгарячішій точці фронту за посиланням.
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