Актуальная карта боевых действий в Украине 12 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Глаза, видевшие войну. Что их взгляд может рассказать другим? Как дрожала земля от непрерывных обстрелов, как каждый шаг на освобожденной земле давался кровью, как каждая отметка освобожденного населенного пункта на карте боевых действий хранила в себе миллионы тайн и тихие трагедии семей.

Уже не один километр пройден, бесчисленные слезы пролиты, бесценно много потеряно близких и одновременно незнакомых нам людей. Должно ли это остановить нас на пути к своей свободе? Однозначно, нет.

Однако еще раз напоминает, какой дорогой ценой приобретается в бою независимость нашей страны. В который раз, но теперь навсегда.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны со ссылкой на издание The Times комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Пентагон больше не настаивает на том, чтобы Украина воздерживалась от ударов по военным целям в России, учитывая продолжающуюся российскую кампанию систематического уничтожения украинской критической инфраструктуры.

В то же время эксперты отметили, что использование иранских дронов российскими оккупантами значительно увеличилось в последние дни.

Кроме того, сообщается, что российские власти все чаще импортируют чеченских чиновников и войска для обеспечения административных режимов оккупированных территорий. Сейчас Кремль планирует запустить в России и на оккупированных территориях Украины программы по подготовке детей к военной службе.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и домах гражданского населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес пять авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сохраняется угроза нанесения врагом ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Дворичанское, Фиголовка, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огненное поражение неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Колодези, Заречное, Диброва и Яковлевка в Харьковской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Огневому влиянию из танков и артиллерии подверглись районы двадцати шести населенных пунктов.

Под вражеским огнем оказались Верхнекаменское, Васюковка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Авдеевка, Опытное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Клищиевки.

На Новопавловском направлении враг обороняется и обстреливает наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Времовка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Лобковое и Плавни в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку и Днепровсое и город Херсон.

Украинская авиация в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в то же время поразили семь пунктов управления, десять районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

Каждый день Украина делает все, чтобы вернуть военнопленных. Для этого могут привлекаться и международные организации. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью рассказал об украинцах в Еленовке и давлении РФ на военнопленных.

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Фото: Getty Images