Актуальна карта бойових дій в Україні 12 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Очі, які бачили війну. Що їхній погляд може розказати іншим? Як здригалась земля від безперервних обстрілів, як кожен крок на звільненій землі давався кров’ю, як кожна позначка звільненого населеного пункту на карті бойових дій зберігала у собі мільйоні таємниці та тихі трагедії сімей.

Вже не один кілометр пройдений, незчисленні сльози пролито, неоціненно багато втрачено близьких та одночасно незнайомих нам людей. Чи це має зупинити нас на шляху до своєї свободи? Однозначно, ні.

Однак вкотре нагадує, якою дорогою ціною виборюється незалежність нашої країни. Вкотре, але цього разу назавжди.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни з посиланням на видання The Times коментує оперативну ситуацію в Україні:

Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалася від ударів по військових цілях у Росії, враховуючи триваючу російську кампанію систематичного знищення української критичної інфраструктури.

Водночас експерти зазначили, що використання іранських дронів російськими окупантами значно збільшилась останніми днями.

Крім того, повідомляється, що російська влада все частіше імпортує чеченських чиновників і війська для забезпечення адміністративних режимів окупованих територій. Заразом Кремль планує запустити в Росії та на окупованих територіях України програми з підготовки дітей до військової служби.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів.

Під ворожим вогнем опинились Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється та обстрілює наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та місто Херсон.

Українська авіація протягом доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії України водночас уразили сім пунктів управління, десять районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Щодня Україна робить усе, щоб повернути військовополонених. Для цього можуть залучати й міжнародні організації. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю розповів про українців в Оленівці та тиск РФ на військовополонених.

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Фото: Getty Images