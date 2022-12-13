Актуальная карта боевых действий в Украине 13 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Каков он, образ украинского защитника и защитницы? Возможно ли описать его одним словом? Вряд ли. Это сын, дочь, одноклассник с последней парты или отличница с первой, или наоборот, друг или подруга детства, первая любовь, суровый руководитель или молчаливый подчиненный.

Никто из них не был рожден для войны, но все они сейчас стоят на защите спокойного сна украинских детей, их мирного и светлого будущего, и, в конце концов, свободы каждого украинца. Именно наши защитники освобождают каждый миллиметр украинской земли на карте боевых действий.

Однако им всегда нужна помощь и поддержка крепкого тыла, который не так легко сломать отключениями света, постоянными сиренами или даже массированными обстрелами. Поэтому продолжаем вдохновенно работать, хранить веру в ВСУ, донатить и следить за ежедневными сведениями украинского Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Несмотря на плохие погодные условия, продолжаются бои на линии Сватово-Кременная и вблизи Лимана.

Представитель Восточного подразделения ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении российские войска изменили тактику по использованию батальонно-тактических групп на меньшие штурмовые группы для наступательных действий.

В то же время, украинские войска нанесли удары по Скадовску, Голой Пристани, Олешкам и Новой Каховке Херсонской области вдоль основных российских логистических линий. Кроме того, нанесен удар по российской военной базе во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

В течение суток оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, четыре из которых — по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также произвели обстрел из реактивных систем залпового огня города Херсона.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Огирцево, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали районы Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам почти двадцати населенных пунктов. В частности, это Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелам подверглись, в частности, Зализное, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении были обстреляны районы Угледара, Богоявленки, Новоукраинки и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огневое поражение по Времовке а Донецкой области и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпильскому, Чаривному, Белогорью, Малой Токмачке и Орехову Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Херсонской области и города Херсон, есть погибшие среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.

Противник продолжает нести потери. В местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военных противника с ранениями разной степени тяжести.

В целях восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса к мобилизации призывают женщин. 28 женщин уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава оккупантов.

В то же время, государственный концерн Укроборонпром разрабатывает еще один украинский БПЛА. Впрочем, у него будет одна особенность. Читай, каким будет украинский дрон-камикадзе.

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