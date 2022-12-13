Актуальна карта бойових дій в Україні 13 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Який він, образ українського захисника? Чи можливо його описати одним словом? Навряд. Це син, донька, однокласник з останньої парти чи відмінниця з першої, або ж навпаки, друг чи подруга дитинства, перше кохання, суворий керівник чи мовчазний підлеглий.

Ніхто з них не був народжений для війни, але всі вони зараз стоять на захисті спокійного сну українських дітей, їхнього мирного й світлого майбутнього, зрештою — свободи кожного українця. Саме наші захисники звільняють кожен міліметр української землі на карті бойових дій.

Однак їм завжди потрібна допомога та підтримка міцного тилу, який не так легко зламати відключеннями світла, постійними сиренами чи навіть масованими обстрілами. Тож продовжуємо натхненно працювати, берегти віру в ЗСУ, донатити та слідкувати за щоденними зведеннями українського Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Попри погані погодні умови, тривають бої на лінії Сватове-Кремінна та поблизу Лиману.

Речник Східної групи ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку російські війська змінили тактику з використання батальйонно-тактичних груп на менші штурмові групи для наступальних дій.

Водночас українські війська завдали ударів по Скадовську, Голій Пристані, Олешкам і Новій Каховці Херсонської області вздовж основних російських логістичних ліній. Крім того, завдано удару по російській військовій базі в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких — по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже двадцяти населених пунктів. Зокрема це Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Херсонської області та міста Херсон, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 вояків противника з пораненнями різного ступеня важкості.

З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів.

Водночас державний концерн Укроборонпром розробляє ще один власний БПЛА. Утім, він матиме одну особливість. Читай, яким буде український дрон-камікадзе.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!