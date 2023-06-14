Украина

Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 июня 2023, 06:00
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