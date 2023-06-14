Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн

Как бы российская пропаганда не пыталась извратить все события, но подменить реальность и остановить продвижение ВСУ на карте боевых действий ей уже не удастся.
И пока одни захватчики пытаются создать картинку воображаемой помощи пострадавшим на временно оккупированных территориях Херсонской области, другие — мародерят и продолжают совершать другие военные преступления.
Объединит их всех, правда, расплата за все совершенное и униформа заключенных после международного трибунала.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта и 12 июня отвоевали новые территории.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре иранских ударных БпЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 11 крылатых ракет и один ударный дрон.
Кроме того, враг нанес 29 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушен и поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Нововасильевка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Ободы Сумской области. А также Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлинск, Двуречаня, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздоловки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей.
Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Пивденное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 атак противника в районе города Марьинка, вместе с тем, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы в районе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Сторожевое, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области.
Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, включая: Времовка, Новополь Донецкой области, Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области. А также Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веровка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.
В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, совершают обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в этом подразделения ВСУ.
В свою очередь, оккупационная так называемая власть заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям МЧС РФ за якобы спасение и эвакуацию. Хотя все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга.
После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три по зенитно-ракетным комплексам противника.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Также ранее первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк объяснил, каковы были мотивы подрыва российскими военными Каховской ГЭС и какова новая тактика врага.
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