Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн

Как бы российская пропаганда не пыталась извратить все события, но подменить реальность и остановить продвижение ВСУ на карте боевых действий ей уже не удастся.

И пока одни захватчики пытаются создать картинку воображаемой помощи пострадавшим на временно оккупированных территориях Херсонской области, другие — мародерят и продолжают совершать другие военные преступления.

Объединит их всех, правда, расплата за все совершенное и униформа заключенных после международного трибунала.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта и 12 июня отвоевали новые территории.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 14 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре иранских ударных БпЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Кроме того, враг нанес 29 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушен и поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Нововасильевка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Ободы Сумской области. А также Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлинск, Двуречаня, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздоловки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 атак противника в районе города Марьинка, вместе с тем, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы в районе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Сторожевое, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, включая: Времовка, Новополь Донецкой области, Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области. А также Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веровка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, совершают обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в этом подразделения ВСУ.

В свою очередь, оккупационная так называемая власть заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям МЧС РФ за якобы спасение и эвакуацию. Хотя все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга.

После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Также ранее первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк объяснил, каковы были мотивы подрыва российскими военными Каховской ГЭС и какова новая тактика врага.

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