Актуальная карта боевых действий в Украине 15 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Оборона Украины отнимает немало сил, здоровья и энергии. Враг пытается нас запугать массированными обстрелами и хочет сломать боевой дух украинцев отсутствием света и тепла. Но поможет ли это россиянам?
Страна-террорист и ее граждане уничтожают украинцев и украинскую землю от безысходности и чувства подлинной, истинной неполноценности перед великой тысячелетней культурой.
Задачей тыла в это непростое время остается помощь военным. А ВСУ, в свою очередь, продолжают истреблять оккупантов и отвоевывать каждый сантиметр украинской земли. Традиционно о ситуации на фронте отчитывается Генштаб ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны внимательно следят за событиями в Украине. Они считают, что никаких признаков подготовки наступления на Украину со стороны Беларуси пока нет.
Во время учений белорусские подразделения размещаются на полигонах по всей Беларуси, выполняют инженерные задания и отрабатывают форсирование рек Неман и Березина (удаленные от белорусско-украинской границы на расстояние более 170 км и 70 км соответственно).
Также ISW отмечают, что оборонные позиции россиян на востоке Херсона свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.
Многие укрепления предназначены для защиты линий поставок, которые соединяют южный Херсон с Крымом. Согласно данным, потеря даже одной из двух главных магистралей, вероятно, осложнит российскую логистическую поддержку операций в восточном Херсоне и на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.