Актуальная карта боевых действий в Украине 15 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Оборона Украины отнимает немало сил, здоровья и энергии. Враг пытается нас запугать массированными обстрелами и хочет сломать боевой дух украинцев отсутствием света и тепла. Но поможет ли это россиянам?

Страна-террорист и ее граждане уничтожают украинцев и украинскую землю от безысходности и чувства подлинной, истинной неполноценности перед великой тысячелетней культурой.

Задачей тыла в это непростое время остается помощь военным. А ВСУ, в свою очередь, продолжают истреблять оккупантов и отвоевывать каждый сантиметр украинской земли. Традиционно о ситуации на фронте отчитывается Генштаб ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны внимательно следят за событиями в Украине. Они считают, что никаких признаков подготовки наступления на Украину со стороны Беларуси пока нет.

Во время учений белорусские подразделения размещаются на полигонах по всей Беларуси, выполняют инженерные задания и отрабатывают форсирование рек Неман и Березина (удаленные от белорусско-украинской границы на расстояние более 170 км и 70 км соответственно).

Также ISW отмечают, что оборонные позиции россиян на востоке Херсона свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.

Многие укрепления предназначены для защиты линий поставок, которые соединяют южный Херсон с Крымом. Согласно данным, потеря даже одной из двух главных магистралей, вероятно, осложнит российскую логистическую поддержку операций в восточном Херсоне и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

нанес удары</a> иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 с направления восточного побережья Азовского моря по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 БПЛА оккупантов были сбиты.</strong></p> </blockquote> <p>На <strong>Волынском</strong> и <strong>Полесском</strong> направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.</p> <p>На <strong>Сиверском</strong> и <strong>Слобожанском</strong> направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов <strong>Леоновка, Бучки</strong> и <strong>Роща</strong> Черниговской области; <strong>Середина-Буда</strong> и <strong>Кучеривка</strong> в Сумской области и <strong>Глубокое</strong>, <strong>Старица</strong>, <strong>Новомлынск</strong> и <strong>Двурична</strong> в Харьковской области. Был задействован ударный БПЛА возле <strong>Кондратовки</strong> Сумской области.</p> <p>На<strong> Купянском</strong> направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись позиции наших войск в районах<strong> Кисловки и Котляровки</strong> Харьковской области и <strong>Новоселовского и Стельмаховки</strong> в Луганской области.</p> <p>На <strong>Лиманском</strong> направлении под огонь оккупантов попали районы <strong>Площанки, Невского, Червонопоповки</strong> Луганской области и <strong>Дибровы</strong> и <strong>Григорьевки</strong> Донецкой области.</p> <p>На <strong>Бахмутском</strong> направлении противник совершил обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов <strong>Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск </strong>и<strong> Нью-Йорк</strong> Донецкой области. Нанес авиаудар недалеку от <strong>Ступочки</strong>.</p> <div class="mn-wrapper"> <div class="mn-header">Читать по теме</div> <a href="https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/robota/novaya-volna-mobilizaczii-posle-novogo-goda-minoborony-rasskazali-vozmozhno-li-eto/" class="mn-grid post"> <div class="mn-image"> <img width="237" height="158" src="https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/mobilizatsia-237x158.jpg" class="post mn-figure wp-post-image" alt="Нова хвиля мобілізації після Нового року: Міноборони розповіли чи це можливо" loading="lazy" srcset="https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/mobilizatsia-237x158.jpg 237w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/mobilizatsia.jpg 1200w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/mobilizatsia-792x528.jpg 792w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/mobilizatsia-768x512.jpg 768w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/mobilizatsia-700x467.jpg 700w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/mobilizatsia-384x256.jpg 384w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/mobilizatsia-320x213.jpg 320w" sizes="(max-width: 237px) 100vw, 237px" /> </div> <div class="mn-content"> <div class="mn-content-title">Будет ли новая волна мобилизации в Украине после праздников? Ответ Минобороны</div> <div class="mn-content-description">Рассказываем, когда может произойти новая волна мобилизации в Украине.</div> </div> </a> </div> <p>На <strong>Авдеевском</strong> направлении зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск у<strong> Невельского, Красногоровки, Марьинки</strong> и <strong>Новомихайловки</strong> Донецкой области.</p> <p>На Новопавловском направлении под огонь попали наши позиции близ Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области.</p> <p>На <strong>Запорожском</strong> и <strong>Херсонском</strong> направлении российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В целом под огонь попали районы 28 населенных пунктов.</p> <blockquote> <p><strong>Среди них — Времовка и Новоселка Донецкой области; Гуляйпольское, Новоданиловка, Малые Щербаки и Каменское — Запорожской; Тягинка, Херсон, Токаревка, Молодежное и Берегово Херсонской области.</strong></p> </blockquote> <p>Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле <strong>Вербового</strong> Запорожской области. Уничтожены до десяти единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются.</p> <p>Враг продолжает использовать сеть больниц на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих оккупационных войск и наемников частных военных кампаний.</p> <blockquote> <p><strong>Так, в городе Луганск, на территории городского кожно-венерологического диспансера проходят лечение раненые представители ЧВК Вагнер.</strong></p> </blockquote> <p>Украинская авиация в течение текущих суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.</p> <p>Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава врага.</p> <p>Как Россия мстит херсонцам за свое поражение и <a href="https://vikna.tv/ru/video/ukrayina/situacziya-v-hersone-segodnya-obstrel-goroda-i-kak-zhivut-grazhdanskie/" target="_blank" rel="noopener">что происходит в Херсоне сегодня</a>, читай в нашем материале.</p> <p>Подписывайся на наш <a href="https://t.me/viknatv" target="_blank" rel="noopener">Telegram</a> и следи за последними новостями!</p> </div> <div class="news-tags border-btm-grey"> <div class="tags"> Теги: <a class="subhead-2 item-category" href="https://vikna.tv/ru/tag/vojna-v-ukraine/">война в Украине</a>, <a class="subhead-2 item-category" href="https://vikna.tv/ru/tag/karta-boevyh-dejstvij-v-ukraine/">Карта боевых действий в Украине</a>, <a class="subhead-2 item-category" href="https://vikna.tv/ru/tag/ukraina/">Украина</a> </div> <div class="how-to-edit"> Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите <b>Ctrl + Enter</b> </div> <div class="section-share"> <a aria-label="facebook share" target="_blank" data-share-url="https://vikna.tv/ru/video/ukrayina/karta-boevyh-dejstvij-v-ukraine-15-12-2022-onlajn/" class="facebook-share" href="https://vikna.tv/ru/video/ukrayina/karta-boevyh-dejstvij-v-ukraine-15-12-2022-onlajn/"> <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="black" fill-opacity="0.8" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M23 12C23 5.9225 18.0775 1 12 1C5.9225 1 1 5.9225 1 12C1 17.4908 5.02417 22.0375 10.2858 22.8625V15.1717H7.49V12H10.2858V9.58C10.2858 6.82083 11.9267 5.29917 14.4383 5.29917C15.6392 5.29917 16.9042 5.51 16.9042 5.51V8.21417H15.52C14.1542 8.21417 13.7233 9.06667 13.7233 9.92833V12H16.7758L16.29 15.1808H13.7233V22.8717C18.9758 22.0375 23 17.4908 23 12Z"></path> </svg></a> <a aria-label="telegram share" target="_blank" class="telegram-share" rel="noreferrer" 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</div> <a class="item-title" href="https://vikna.tv/ru/video/ukrayina/karta-boevyh-dejstvij-v-ukraine-15-12-2022-onlajn/"> <h5>Актуальная карта боевых действий в Украине 15 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте</h5> </a> </div> <div class="item-wrap"> <div class="preview-img-wrapper hover-shadow-s"> <div class="duration-video">0:04:25</div> <a class="item-img" href="https://vikna.tv/ru/video/ukrayina/dekommunizacziya-v-zaporozhe-kak-pereimenovyvayut-mestnye-uliczy/" aria-label="Больше никаких российских, подмосковных и ростовских: как в Запорожье переименовывают улицы"> <img width="282" height="158" src="https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/dekomunizacziya-282x158.jpg" class="preview-img wp-post-image" alt="Декоммунизация" loading="lazy" srcset="https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/dekomunizacziya-282x158.jpg 282w, https://vikna.tv/wp-content/uploads/2022/12/14/dekomunizacziya-1200x675.jpg 1200w, 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