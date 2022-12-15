Актуальна карта бойових дій в Україні 15 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Оборона України забирає чимало сил, здоров’я та енергії. Ворог намагається нас залякати масованими обстрілами та хоче зламати бойовий дух українців відсутністю світла та тепла. Але чи допоможе це росіянам?

Країна-терорист та її громадяни нищать українців та українську землю від безвиході та почуття справжньої, істинної меншовартості перед великою тисячолітньою культурою.

Завданням тилу в цей непростий час залишається допомога військовим. А ЗСУ, своєю чергою, продовжують винищувати окупантів та відвойовувати кожен сантиметр української землі. Традиційно про ситуацію на фронті звітує Генштаб ЗСУ.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни уважно стежать за подіями в Україні. Вони вважають, що ніяких ознак підготовки наступу на Україну з боку Білорусі поки немає.

Під час навчань білоруські підрозділи розміщуються на полігонах по всій Білорусі, виконують інженерні завдання та відпрацьовують форсування річок Німан і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону на відстань понад 170 км і 70 км відповідно).

Також ISW наголошують: оборонні позиції росіян на сході Херсона свідчать про те, що російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

Багато з укріплень призначені для захисту ліній постачання, які з’єднують південний Херсон із Кримом. Згідно з даними, втрата навіть однієї з двох головних магістралей ймовірно, ускладнить російську логістичну підтримку операцій у східному Херсоні та західному Запоріжжі.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 грудня 2022 року

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон.

Ворог завдав ударів іранськими ударними БПЛА Shahed-136/131 з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БПЛА окупантів збито.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки та Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Залучили ударний БПЛА біля Кіндратівки Сумської області.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви й Григорівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів.

Серед них — Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське — Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині.

Підтверджено вогневе ураження 12 грудня району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до десяти одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.

Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній.

Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК Вагнер.

Українська авіація протягом поточної доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.