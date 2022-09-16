Актуальная карта боевых действий в Украине 16 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Россияне каждый день доказывают свой статус страны-террориста, нарушая все нормы Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.
Последствия обстрела Кривого Рога хорошо показывают, что целью рашистов является запугивание гражданского населения, затопление мирных городов и создание чрезвычайных ситуаций.
К счастью, у украинцев есть надежные охранники — Вооруженные силы. Они не остаются в долгу и справедливо отплачивают захватчикам за их преступления.
Но пока тебе нужно постоянно следить за потенциально опасными направлениями и местами, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что от российских авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов.
Речь идет о Кривом Роге, Никополе, Белогорке, Марьинке, Ольговском, Осколе, Николаеве, Очакове, Любомировке, Гуляйполе и Мирном.
За текущие сутки враг нанес по военным и гражданским объектам на территории Украины:
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На других направлениях россияне обстреливали инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии разных калибров:
Подтверждены значительные потери оккупантов на Слобожанском направлении. Так 202 и 204 стрелковые полки второго армейского корпуса оккупационных войск спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию.
Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва. Из-за множества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу.
Тем временем Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.
За сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Подтверждено поражение:
Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.
Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по трем пунктам управления и 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.
В зону поражения попали два склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы россиян.
Весь мир помнит страшные последствия оккупации Бучи. К сожалению, на освобожденных территориях Харьковской области можно увидеть те же ужасы.
Второй Бучей уже окрестили Изюм. Смотри спецрепортаж о жизни в освобожденном Изюме.
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