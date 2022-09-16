Актуальная карта боевых действий в Украине 16 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Россияне каждый день доказывают свой статус страны-террориста, нарушая все нормы Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

Последствия обстрела Кривого Рога хорошо показывают, что целью рашистов является запугивание гражданского населения, затопление мирных городов и создание чрезвычайных ситуаций.

К счастью, у украинцев есть надежные охранники — Вооруженные силы. Они не остаются в долгу и справедливо отплачивают захватчикам за их преступления.

Но пока тебе нужно постоянно следить за потенциально опасными направлениями и местами, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что от российских авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов.

Речь идет о Кривом Роге, Никополе, Белогорке, Марьинке, Ольговском, Осколе, Николаеве, Очакове, Любомировке, Гуляйполе и Мирном.

За текущие сутки враг нанес по военным и гражданским объектам на территории Украины:

пять ракетных;

пять авиационных ударов;

23 обстрела из систем реактивной артиллерии.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях россияне обстреливали инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Кондратовка Сумской области;

на Харьковском направлении — Волчанск, Гоптовка, Барановка, Высокая Яруга, Нескучное и Сотницкий Казачок;

на Славянском направлении — Купянск;

на Краматорском направлении — Татьяновка, Белогоровка, Северск, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении — Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут и Веселая Долина;

на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях — обстрелы по всей линии столкновения;

на Южнобужском направлении — огненное поражение вдоль всей линии столкновения. Кроме того, россияне вели воздушную разведку БПЛА и совершили 48 вылетов.

Подтверждены значительные потери оккупантов на Слобожанском направлении. Так 202 и 204 стрелковые полки второго армейского корпуса оккупационных войск спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию.

Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва. Из-за множества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу.

Тем временем Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.

За сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Подтверждено поражение:

десяти районов сосредоточения живой силы оккупантов;

трех опорных пунктов;

пяти позиций зенитных ракетных комплексов

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по трем пунктам управления и 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.

В зону поражения попали два склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы россиян.

Весь мир помнит страшные последствия оккупации Бучи. К сожалению, на освобожденных территориях Харьковской области можно увидеть те же ужасы.

Второй Бучей уже окрестили Изюм. Смотри спецрепортаж о жизни в освобожденном Изюме.

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