Актуальна карта бойових дій в Україні 16 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Росіяни щодня доводять свій статус країни-терориста, порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Наслідки обстрілу Кривого Рогу добре показують, що метою рашистів є залякування цивільного населення, затоплення мирних міст та створення надзвичайних ситуацій.
На щастя, в українців є надійні охоронці — Збройні сили. Вони не залишаються в боргу та справедливо відплачують загарбникам за їхні злочини.
Але поки що ти маєш постійно слідкувати за потенційно небезпечними напрямками та місцями, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Інститут вивчення війни ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, від російських авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів.
Йдеться про Кривий Ріг, Нікополь, Білогірку, Мар’їнку, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівку, Гуляйполе та Мирне.
За поточну добу ворог завдав по військових та цивільних об’єктах на території України:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На інших напрямках росіяни обстрілювали інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:
Підтверджено значні втрати окупантів на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки другого армійського корпусу окупаційних військ спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню.
Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.
Тим часом Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.
За добу українська авіація здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.
Підтверджено ураження:
Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.
Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по трьох пунктах управління та 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника.
В зону ураження потрапили два склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли росіян.
Увесь світ пам’ятає страшні наслідки російської окупації Бучі. На жаль, на звільнених територіях Харківщини можна побачити ті самі жахіття.
Другою Бучею вже охрестили Ізюм. Дивись спецрепортаж про життя у звільненому Ізюмі.
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