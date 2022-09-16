Актуальна карта бойових дій в Україні 16 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Росіяни щодня доводять свій статус країни-терориста, порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу добре показують, що метою рашистів є залякування цивільного населення, затоплення мирних міст та створення надзвичайних ситуацій.

На щастя, в українців є надійні охоронці — Збройні сили. Вони не залишаються в боргу та справедливо відплачують загарбникам за їхні злочини.

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Але поки що ти маєш постійно слідкувати за потенційно небезпечними напрямками та місцями, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, від російських авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів.

Йдеться про Кривий Ріг, Нікополь, Білогірку, Мар’їнку, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівку, Гуляйполе та Мирне.

За поточну добу ворог завдав по військових та цивільних об’єктах на території України:

п’ять ракетних;

п’ять авіаційних ударів;

23 обстріли із систем реактивної артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках росіяни обстрілювали інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

на Харківському напрямку — Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

на Слов’янському напрямку — Куп’янськ;

на Краматорському напрямку — Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку — Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина;

на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках — обстріли по всій лінії зіткнення;

на Південнобузькому напрямку — вогневе ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, росіяни вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 48 вильотів.

Підтверджено значні втрати окупантів на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки другого армійського корпусу окупаційних військ спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню.

Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Тим часом Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

За добу українська авіація здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Підтверджено ураження:

десяти районів зосередження живої сили окупантів;

трьох опорних пунктів;

п’яти позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по трьох пунктах управління та 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника.

В зону ураження потрапили два склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли росіян.

Увесь світ пам’ятає страшні наслідки російської окупації Бучі. На жаль, на звільнених територіях Харківщини можна побачити ті самі жахіття.

Другою Бучею вже охрестили Ізюм. Дивись спецрепортаж про життя у звільненому Ізюмі.

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