Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 16 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 октября 2022, 07:00
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Наконец-то люди могут спать не в подвалах: как оккупанты уничтожали Днепропетровскую область шквальным огнем
0:03:26
Святогірськ
Цивилизация возвращается: как сейчас выглядит деоккупированный Святогорск
0:03:33
Психологічна допомога переселенцям
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