Актуальная карта боевых действий в Украине 16 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На карте боевых действий оккупированные врагом территории отражаются красным, но на поле боя противник — это только красная точка в прицеле украинского снайпера, цель, которой осталось секунды две.

Неизвестно, сколько они еще будут топтать наши дороги, но ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы все направления в Украине вели оккупантов в ад, а Украину — к победе.

А чтобы украинцы могли всегда быть в курсе всех событий, Генштаб ВСУ ежедневно публикует информацию об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует ситуацию в стране-агрессоре:

Путин объявил, что его “частичная” мобилизация закончится “приблизительно через две недели” — вероятно, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего цикла призыва, который начнется 1 ноября.

Эксперты предполагают, что мобилизованные нужны российским властям, чтобы закрыть пробелы на передовой, пока будут готовить призывников и формировать дополнительные подразделения.

В то же время оккупанты продолжают депортировать украинцев с временно оккупированных территорий вглубь РФ, называя это “гуманитарными поездками”. Украинских детей, похищенных россиянами, пытаются отдать в российские семьи, чтобы русифицировать их.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов с РСЗО.

Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Среди них — Константиновка, Белогорье, Ивановка, Никополь, Бахмут, Соледар, Яковлевка, Давыдов Брод и Наливайковка.

В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области.

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области. на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды . Также враг задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов . Также враг задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии; на Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Заречное, Надия, Першотравневое, Терны и Торское ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили. Огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Зализничное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил более 60 вылетов БПЛА.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опросное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семь позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА и вертолет врага.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.

Но пока остается угроза ракетных ударов со стороны нашего врага, нужно знать, как спасти свою жизнь и близких. Читай советы, как выжить, если в твой дом попала ракета.

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