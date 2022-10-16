Актуальна карта бойових дій в Україні 16 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

На карті бойових дій окуповані ворогом території позначаються червоним, але на полі бою противник — це лише червона цятка у прицілі українського снайпера, якій залишилось секунди дві.

Невідомо скільки ще топтатимуть наші дороги, але ЗСУ роблять усе можливе та неможливе, щоб усі напрямки в Україні вели окупантів до пекла, а Україну — до перемоги.

А щоб українці могли завжди бути в курсі усіх подій, Генштаб ЗСУ щоденно публікує інформацію про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує ситуацію в країні-агресорці:

Путін оголосив, що його “часткова” мобілізація закінчиться “приблизно через два тижні” — ймовірно, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього циклу призову, який розпочнеться 1 листопада.

Експерти припускають, що мобілізовані потрібні російській владі, щоб закрити прогалини на передовій, поки будуть готувати призовників та формувати додаткові підрозділи.

Водночас окупанти продовжують депортувати українців з тимчасово окупованих територій вглиб РФ, називаючи це “гуманітарними поїздками”. Українських дітей, яких викрали росіяни, намагаються віддати у російські родини, щоб русифікувати їх.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Тим часом експерти CNN кажуть, що наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними, адже з наближенням зими активні бойові дії активізувалися і “війна балансує на шляху до нової непередбачуваної фази”.

Значно послабили позиції та психологічний стан росіян просування ЗСУ на Харківщині та удар по Кримському мосту. Зважаючи на це, наступні тижні матимуть вирішальне значення для картини бойових дій.

Російські військові намагатимуться утримати свою лінію оборони до початку зими, адже зимовий період зазвичай сповільнює наземні бойові дії та операції.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби окупанти завдали чотири ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до десяти обстрілів з РСЗВ.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Серед них — Костянтинівка, Білогір’я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів Брід та Наливайківка.

В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької, Київської та інших областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка Сумської області.

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди . Також ворог задіяв БПЛА для корегування вогню артилерії;

на Краматорському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське ;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не проводили. Вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Білогір’я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив більш як 60 вильотів БПЛА.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також сім позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили шість БПЛА та один вертоліт ворога.

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили п’ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

Та поки залишається загроза ракетних ударів зі сторони нашого ворога, потрібно знати, як врятувати своє життя та близьких. Читай поради, як вижити, якщо у твій будинок влучила ракета.

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