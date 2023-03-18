Россияне создают новые пыточные на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 18 марта в режиме онлайн

Несмотря на огромные потери на поле боя, российские оккупанты желают видеть только карту боевых действий и столь желанный для них населенный пункт Бахмут.

Но как бы ни были мощными атаки захватчиков, которые концентрируют в городе как наемников, так и профессиональные подразделения, украинские воины ценой сверхусилий и собственной крови держат оборону несокрушимой крепости.

Поэтому, каким бы не казалось прекрасным сегодня утреннее небо, за возможность увидеть его и просто поднять глаза стоит поблагодарить наших защитников. Вспомнить тех, кто положил свою жизнь за новый день и тех, кто держится, и поддержать их донатом.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что решение российского руководства передислоцировать элементы своих миротворческих сил из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению.

В то же время, Путин пытается заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий, вероятно, в рамках усилий Кремля подготовить россиян к длительной войне.

Изображение Путиным здоровой и устойчивой российской экономики противоречит проблемам России с узкими местами цепочки поставок.

В частности, проблемы связаны с санкциями, попытками российской оборонно-промышленной базы удовлетворить потребности российской армии в Украине и значительными прогнозируемыми проблемами бюджетного дефицита Кремля.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 18 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, россияне держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления.

В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфиное и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подвергся ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка Луганской области.

Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Клищиевка и Ивановское.

Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области.

Также под огнем оказались Времовка Донецкой области, Добрая Надежда Днепропетровской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово Велетенское и Кизомис Херсонской области.

Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество пыточных на временно оккупированных и захваченных территориях Украины.

Так, вновь пыточная замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также важно не забывать, что боевые действия идут не только на земле, но и в море. Читай, как сейчас идет борьба в море и сколько процентов побережья сейчас контролирует Украина.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!