Россияне создают новые пыточные на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 18 марта в режиме онлайн

Несмотря на огромные потери на поле боя, российские оккупанты желают видеть только карту боевых действий и столь желанный для них населенный пункт Бахмут.
Но как бы ни были мощными атаки захватчиков, которые концентрируют в городе как наемников, так и профессиональные подразделения, украинские воины ценой сверхусилий и собственной крови держат оборону несокрушимой крепости.
Поэтому, каким бы не казалось прекрасным сегодня утреннее небо, за возможность увидеть его и просто поднять глаза стоит поблагодарить наших защитников. Вспомнить тех, кто положил свою жизнь за новый день и тех, кто держится, и поддержать их донатом.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что решение российского руководства передислоцировать элементы своих миротворческих сил из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению.
В то же время, Путин пытается заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий, вероятно, в рамках усилий Кремля подготовить россиян к длительной войне.
Изображение Путиным здоровой и устойчивой российской экономики противоречит проблемам России с узкими местами цепочки поставок.
Изображение Путиным здоровой и устойчивой российской экономики противоречит проблемам России с узкими местами цепочки поставок.
В частности, проблемы связаны с санкциями, попытками российской оборонно-промышленной базы удовлетворить потребности российской армии в Украине и значительными прогнозируемыми проблемами бюджетного дефицита Кремля.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.
Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, россияне держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления.
В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфиное и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Тернова Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подвергся ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка Луганской области.
Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Клищиевка и Ивановское.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Клищиевка и Ивановское.
Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.
Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области.
Также под огнем оказались Времовка Донецкой области, Добрая Надежда Днепропетровской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово Велетенское и Кизомис Херсонской области.
Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество пыточных на временно оккупированных и захваченных территориях Украины.
Так, вновь пыточная замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Также важно не забывать, что боевые действия идут не только на земле, но и в море. Читай, как сейчас идет борьба в море и сколько процентов побережья сейчас контролирует Украина.
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