Росіяни створюють нові катівні на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 18 березня в режимі онлайн

Попри величезні втрати на полі бою, російські окупанти бажають бачити лише карту бойових дій і такий омріяний для них населений пункт Бахмут.

Та якими б не були потужними навали загарбників, які концентрують у місті як найманців, так і професійні підрозділи, українські воїни ціною надзусиль та власної крові тримають оборону незламної фортеці.

Тож яким не здавалося б сьогодні ранкове небо, за можливість побачити його та просто підняти очі варто подякувати нашим захисникам. Згадати тих, хто поклав своє життя за новий день, та тих, хто тримається, і підтримати їх донатом.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що рішення російського керівництва передислокувати елементи своїх “миротворчих сил” з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію.

Водночас Путін намагається запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, ймовірно, у рамках зусиль Кремля підготувати росіян до тривалої війни.

Зображення Путіним здорової та стійкої російської економіки суперечить проблемам Росії з вузькими місцями ланцюжка поставок.

Зокрема проблеми пов’язані із санкціями, намаганнями російської оборонно-промислової бази задовольнити потреби російської армії в Україні та значними прогнозованими проблемами бюджетного дефіциту Кремля.

Ймовірно, очільник Кремля намагався заспокоїти російську громадськість з наміром вести тривалу війну в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Противник продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, росіяни тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва та Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка Луганської області.

Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. Водночас наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Кліщіївка та Іванівське.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області.

Також під вогнем опинились Времівка Донецької області, Добра Надія Дніпропетровської області, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Херсон, Берегове Велетенське і Кізомис на Херсонщині.

Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України.

Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також важливо не забувати, що бойові дії йдуть не лише на землі, але й у морі. Читай, як зараз ведеться боротьба у морі та скільки відсотків узбережжя нині контролює Україна.

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