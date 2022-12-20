Актуальная карта боевых действий в Украине 20 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий каждый день фиксирует шаги наших защитников к победе Украины. Однако никогда не покажет какой ценой достается каждый миллиметр свободы нашего государства.

В тихих разговорах и слезах, которые прячутся за закрытыми дверями каждого дома, сохраняется настоящая стоимость независимости.

Но, несмотря ни на что, борьба продолжается, а за оперативной ситуацией на фронте можно следить в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Продолжаются позиционные бои на линии Сватово-Кременная. В окрестностях Бахмута и к северо-востоку и югу от города также продолжаются бои.

Кроме того, продолжаются обычные артиллерийские и ракетные удары через Днепр. Несмотря на то, что российские войска передислоцируются с восточного (левого) берега реки Днепр в Херсонской области, говорить об их отступлении еще рано.

В то же время российские военные получили новую партию беспилотников иранского производства и ведут переговоры с Ираном о приобретении систем баллистических ракет с целью продолжения ракетного террора украинского мирного населения.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес один ракетный удар, а также совершил около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА Шахед-136, 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах 25 \ населенных пунктов.

Среди них — Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсона, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане.

За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Родов Запорожской области, уничтожен состав боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск.

Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили состав боеприпасов, два пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

Украинская разведка каждый день работает, чтобы узнать о планах врага и разрушить их. Все действия разведки — тайна, от этого зависит успех операций наших военных. Читай интервью заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого об ошибках российской разведки и новой фазе войны.

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