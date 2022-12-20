Актуальная карта боевых действий в Украине 20 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий каждый день фиксирует шаги наших защитников к победе Украины. Однако никогда не покажет какой ценой достается каждый миллиметр свободы нашего государства.
В тихих разговорах и слезах, которые прячутся за закрытыми дверями каждого дома, сохраняется настоящая стоимость независимости.
Но, несмотря ни на что, борьба продолжается, а за оперативной ситуацией на фронте можно следить в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Продолжаются позиционные бои на линии Сватово-Кременная. В окрестностях Бахмута и к северо-востоку и югу от города также продолжаются бои.
Продолжаются позиционные бои на линии Сватово-Кременная. В окрестностях Бахмута и к северо-востоку и югу от города также продолжаются бои.
Кроме того, продолжаются обычные артиллерийские и ракетные удары через Днепр. Несмотря на то, что российские войска передислоцируются с восточного (левого) берега реки Днепр в Херсонской области, говорить об их отступлении еще рано.
В то же время российские военные получили новую партию беспилотников иранского производства и ведут переговоры с Ираном о приобретении систем баллистических ракет с целью продолжения ракетного террора украинского мирного населения.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес один ракетный удар, а также совершил около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА Шахед-136, 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.
Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА Шахед-136, 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Двуречная Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах 25 \ населенных пунктов.
Среди них — Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсона, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане.
За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Родов Запорожской области, уничтожен состав боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск.
Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили состав боеприпасов, два пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.
Украинская разведка каждый день работает, чтобы узнать о планах врага и разрушить их. Все действия разведки — тайна, от этого зависит успех операций наших военных. Читай интервью заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого об ошибках российской разведки и новой фазе войны.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!