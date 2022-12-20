Актуальна карта бойових дій в Україні 20 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій щодня фіксує кроки наших захисників до перемоги України. Однак ніколи не покаже, якою ціною дістається кожен міліметр свободи нашої держави.

У тихих розмовах та сльозах, що ховаються за закритими дверима кожної домівки, зберігається справжня вартість незалежності.

Та попри все боротьба триває, а за оперативною ситуацією на фронті можна слідкувати у щоденних звітах Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Тривають позиційні бої на лінії Сватове-Кремінна. На околицях Бахмута та на північний схід і південь від міста також продовжуються бої.

Крім того, продовжуються звичайні артилерійські та ракетні удари через річку Дніпро. Попри те, що російські війська передислоковуються зі східного (лівого) берега річки Дніпро в Херсонській області, говорити про їхній відступ ще рано.

Водночас російські військові отримали нову партію безпілотників іранського виробництва та ведуть переговори з Іраном про придбання систем балістичних ракет з метою продовження ракетного терору українського мирного населення.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав одиного ракетного удару, а також здійснив близько десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також ворог застосував 28 іранських ударних БПЛА Шахед-136, 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах двадцяти п’яти населених пунктів.

Серед них — Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни.

За попередні дні, в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Сили протиповітряної оборони України збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад боєприпасів, два пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

Українська розвідка щодня працює, щоб дізнатися про плани ворога та зруйнувати їх. Усі дії розвідки — таємниця, від цього залежить успіх операцій наших військових. Читай інтерв’ю заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького про помилки російської розвідки та нову фазу війни.

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