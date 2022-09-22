Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 22 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Елена Яковлева, редактор сайта 22 сентября 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні 22.09.2022 онлайн

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Актуальная карта боевых действий в Украине 22 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:05:11
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