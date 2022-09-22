Актуальная карта боевых действий в Украине 22 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Пока россияне активно ищут в Google, как им “откосить” от армии и сбежать из “любимой и самой лучшей родины”, ВСУ продолжают освобождать родную землю от оккупантов.
И им это удается! А вот мирному населению следует заботиться о своей безопасности и знать о потенциально опасных направлениях.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны вместе с американским военным аналитиком Майклом Кофманом сходятся во мнении, что частичная мобилизация в России вряд ли быстро изменит динамику боевых действий.
А вот Украина сохраняет “важное окно возможностей” в ближайшие месяцы для возвращения своих территорий.
Объявление Путиным частичной мобилизации важно и может создать условия для продолжения текущих усилий, но это не изменит тенденцию неудач России в ближайшие месяцы, — говорится в Twitter ISW.
Объявление Путиным частичной мобилизации важно и может создать условия для продолжения текущих усилий, но это не изменит тенденцию неудач России в ближайшие месяцы, — говорится в Twitter ISW.
Команда ISW также публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки россияне нанесли по военным и гражданским объектам на территории Украины:
В результате пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в частности Харькова, Славянска, Печенегов, Покровска, Полтавки, Белогоровки, Невельского, Марьинки, Миролюбовки и Высокополья.
На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
Для восполнения потерь личного состава оккупационных подразделений на временно захваченных территориях Украины руководство РФ объявило частичную мобилизацию.
Кроме того, действует так называемая “внутренняя самомобилизация”. Так, кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев для службы в Росгвардии и провести их подготовку на базе районных обществ краснодарского края.
В городе Чита и области набор кандидатов осуществляется под видом командировки на строительные работы в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
За сутки подразделения украинских войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.
Авиация Сил обороны нанесла 32 удара по враждебным позициям. Подтверждено поражение:
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и три БПЛА врага.
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника, в том числе по семи пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов.
Россия ежедневно обстреливает Никополь в Днепропетровской области. 100 снарядов в течение одной ночи — оккупанты снова терроризируют этот район. Смотри последствия вражеских прилетов.
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