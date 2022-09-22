Актуальная карта боевых действий в Украине 22 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Пока россияне активно ищут в Google, как им “откосить” от армии и сбежать из “любимой и самой лучшей родины”, ВСУ продолжают освобождать родную землю от оккупантов.

И им это удается! А вот мирному населению следует заботиться о своей безопасности и знать о потенциально опасных направлениях.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны вместе с американским военным аналитиком Майклом Кофманом сходятся во мнении, что частичная мобилизация в России вряд ли быстро изменит динамику боевых действий.

А вот Украина сохраняет “важное окно возможностей” в ближайшие месяцы для возвращения своих территорий.

Объявление Путиным частичной мобилизации важно и может создать условия для продолжения текущих усилий, но это не изменит тенденцию неудач России в ближайшие месяцы, — говорится в Twitter ISW.

Команда ISW также публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки россияне нанесли по военным и гражданским объектам на территории Украины:

пять ракетных ударов;

11 авиационных ударов;

17 обстрелов из РСЗО.

В результате пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в частности Харькова, Славянска, Печенегов, Покровска, Полтавки, Белогоровки, Невельского, Марьинки, Миролюбовки и Высокополья.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфине, Голышевское и Турья Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое; на Краматорском направлении — пострадали населенные пункты Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное; на Бахмутском направлении — ударили по Соледару, Бахмутскому, Раздоловке, Клещевке, Краснополовке, Звановке, Юрьевке и Нью-Йорке; на Авдеевском направлении — обстреляли населенные пункты Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Марьинка, Водяное и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях — атакам подверглись около 25 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле; на Южнобужском направлении — поразили более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Читать по теме Частичная мобилизация в России: почему это может стать провалом для режима Путина Рассказываем о частичной мобилизации РФ и почему это может стать провалом.

Для восполнения потерь личного состава оккупационных подразделений на временно захваченных территориях Украины руководство РФ объявило частичную мобилизацию.

Кроме того, действует так называемая “внутренняя самомобилизация”. Так, кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев для службы в Росгвардии и провести их подготовку на базе районных обществ краснодарского края.

В городе Чита и области набор кандидатов осуществляется под видом командировки на строительные работы в Украине.

За сутки подразделения украинских войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Авиация Сил обороны нанесла 32 удара по враждебным позициям. Подтверждено поражение:

17 районов сосредоточения оккупантов и военной техники противника;

четырех опорных пунктов;

десяти позиций зенитных ракетных комплексов;

одного склада с боеприпасами.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и три БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника, в том числе по семи пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов.

Россия ежедневно обстреливает Никополь в Днепропетровской области. 100 снарядов в течение одной ночи — оккупанты снова терроризируют этот район. Смотри последствия вражеских прилетов.

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