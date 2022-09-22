Актуальна карта бойових дій в Україні 22 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Поки росіяни активно шукають у Google, як їм “відкосити” від армії та втекти з “улюбленої та найкращої батьківщини”, ЗСУ продовжують визволяти рідну землю від окупантів.
І їм це вдається! А от мирному населенню варто дбати про свою безпеку та знати про потенційно небезпечні напрямки.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Інститут вивчення війни разом з американським військовим аналітиком Майклом Кофманом сходяться на думці, що часткова мобілізація в Росії навряд чи швидко змінить динаміку бойових дій.
А ось Україна зберігає “важливе вікно можливостей” у найближчі місяці для повернення своїх територій.
Оголошення Путіним часткової мобілізації є важливим і може створити умови для продовження поточних зусиль, але це не змінить тенденцію невдач Росії в найближчі місяці, — зазначено у Twitter ISW.
Оголошення Путіним часткової мобілізації є важливим і може створити умови для продовження поточних зусиль, але це не змінить тенденцію невдач Росії в найближчі місяці, — зазначено у Twitter ISW.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що за добу росіяни завдали по військових та цивільних об’єктах на території України:
Унаслідок цього постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, зокрема Харкова, Слов’янська, Печенігів, Покровська, Полтавки, Білогорівки, Невельського, Мар’їнки, Миролюбівки та Високопілля.
На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії:
Для поповнення втрат особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово захоплених територіях України керівництво РФ оголосило часткову мобілізацію.
Крім того, діє так звана “внутрішня самомобілізація”. Так, кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців для служби в Росгвардії та провести їх підготовку на базі районних товариств краснодарського краю.
У місті Чита та області набір кандидатів здійснюється під виглядом відряджання на будівельні роботи в Україні.
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За добу підрозділи українських військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.
Авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження:
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і три БпЛА ворога.
Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника, зокрема по сімох пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
У зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів.
Росія щоденно обстрілює Нікополь на Дніпропетровщині. 100 снарядів протягом однієї ночі — окупанти знову тероризують цей район. Дивись наслідки ворожих прильотів.
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