Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 22 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні 22.09.2022 онлайн

Більше відео
0:05:11
Звільнили з полону азовців
Волина, Пташка, Редіс і багато інших. З полону визволили 215 наших героїв! Розповідаємо, що відомо
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:50
Обстріл Дніпропетровщини
Якби ми були вдома, ніхто б не вижив: очевидці про шалені нічні обстріли Нікополя
карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні 22.09.2022 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 22 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:05:11
Звільнили з полону азовців
Волина, Пташка, Редіс і багато інших. З полону визволили 215 наших героїв! Розповідаємо, що відомо
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Прорадянська ностальгія — мрія про вигадане минуле: чому дехто досі плекає міфи про краще життя в СРСР
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати
Допоможи українським дипломатам! Як підписати петицію про виключення Росії з ООН
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:02:50
Обстріл Дніпропетровщини
Якби ми були вдома, ніхто б не вижив: очевидці про шалені нічні обстріли Нікополя
0:04:51
Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію РФ: чому це може стати провалом
Часткова мобілізація в Росії: чому це може стати провалом для режиму Путіна
0:02:51
Кардіохірурги
Втекли з-під обстрілів, щоб рятувати серця: як харківські кардіохірурги продовжують свою роботу в Рівному
0:02:37
Портативні акумулятори — на Рівненщині виготовляють батареї для ЗСУ
Може зарядити і Starlink, і квадрокоптер: винахідники з Рівненщини створили потужний акумулятор для ЗСУ
Більше відео
Звільнили з полону азовців
Читати далі
Волина, Пташка, Редіс і багато інших. З полону визволили 215 наших героїв! Розповідаємо, що відомо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь