Актуальна карта бойових дій в Україні 22 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Поки росіяни активно шукають у Google, як їм “відкосити” від армії та втекти з “улюбленої та найкращої батьківщини”, ЗСУ продовжують визволяти рідну землю від окупантів.

І їм це вдається! А от мирному населенню варто дбати про свою безпеку та знати про потенційно небезпечні напрямки.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни разом з американським військовим аналітиком Майклом Кофманом сходяться на думці, що часткова мобілізація в Росії навряд чи швидко змінить динаміку бойових дій.

А ось Україна зберігає “важливе вікно можливостей” у найближчі місяці для повернення своїх територій.

Оголошення Путіним часткової мобілізації є важливим і може створити умови для продовження поточних зусиль, але це не змінить тенденцію невдач Росії в найближчі місяці, — зазначено у Twitter ISW.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за добу росіяни завдали по військових та цивільних об’єктах на території України:

п’ять ракетних;

11 авіаційних ударів;

17 обстрілів з РСЗВ.

Унаслідок цього постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, зокрема Харкова, Слов’янська, Печенігів, Покровська, Полтавки, Білогорівки, Невельського, Мар’їнки, Миролюбівки та Високопілля.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області; на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке; на Краматорському напрямку — постраждали населені пункти Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне; на Бахмутському напрямку — вгатили по Соледару, Бахмутському, Роздолівці, Кліщівці, Краснополівці, Званівці, Юр’ївці та Нью-Йорку; на Авдіївському напрямку — обстріляли населені пункти Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — атак зазнали близько 25 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле; на Південнобузькому напрямку — уразили понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Читати на тему Часткова мобілізація в Росії: чому це може стати провалом для режиму Путіна Розповідаємо про часткову мобілізацію РФ та чому це може стати провалом.

Для поповнення втрат особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово захоплених територіях України керівництво РФ оголосило часткову мобілізацію.

Крім того, діє так звана “внутрішня самомобілізація”. Так, кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців для служби в Росгвардії та провести їх підготовку на базі районних товариств краснодарського краю.

У місті Чита та області набір кандидатів здійснюється під виглядом відряджання на будівельні роботи в Україні.

За добу підрозділи українських військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження:

17 районів зосередження окупантів і військової техніки противника;

чотирьох опорних пунктів;

десяти позицій зенітних ракетних комплексів;

одного складу з боєприпасами.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і три БпЛА ворога.

Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника, зокрема по сімох пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

У зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів.

Росія щоденно обстрілює Нікополь на Дніпропетровщині. 100 снарядів протягом однієї ночі — окупанти знову тероризують цей район. Дивись наслідки ворожих прильотів.

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