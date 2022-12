Актуальная карта боевых действий в Украине 22 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы каждый день проверяют карту боевых действий, чтобы посмотреть на успехи наших военных. Аналитики и военные эксперты благодаря карте боевых действий прогнозируют возможный ход войны.

Верим, что совсем скоро на этой карте не останется оккупированных украинских земель. Пока же предлагаем наблюдать за ней онлайн и читать отчет нашего Генштаба.

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Британская разведка сообщила в своем Twitter, что на протяжении последней недели, 13-20 декабря, российско-оккупационные войска и силы ПВК Вагнер немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области.

— Российская пехота, вероятно, сейчас укрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвигалась в жилые районы города. Уличные бои продолжаются, — отметили в сообщении. Однако считают, что они не преуспевают.

— Городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 December 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7bnD0mKybL



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE