Актуальная карта боевых действий в Украине 22 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы каждый день проверяют карту боевых действий, чтобы посмотреть на успехи наших военных. Аналитики и военные эксперты благодаря карте боевых действий прогнозируют возможный ход войны.
Верим, что совсем скоро на этой карте не останется оккупированных украинских земель. Пока же предлагаем наблюдать за ней онлайн и читать отчет нашего Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Британская разведка сообщила в своем Twitter, что на протяжении последней недели, 13-20 декабря, российско-оккупационные войска и силы ПВК Вагнер немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области.
— Российская пехота, вероятно, сейчас укрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвигалась в жилые районы города. Уличные бои продолжаются, — отметили в сообщении. Однако считают, что они не преуспевают.
— Городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня.
Этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам Вагнера и мобилизованным резервистам российской армии, — подытожила разведка.
Этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам Вагнера и мобилизованным резервистам российской армии, — подытожила разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7bnD0mKybL???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 21, 2022
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7bnD0mKybL???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE
Тем не менее в своем отчете эксперты ISW отмечают, что темпы продвижения России в районе Бахмута не выросли за предыдущие недели.
По оценкам ISW, с 1 октября по 20 декабря российские войска получили в районе Бахмута всего 192 кв. км. С 1 октября по 1 ноября русские войска получили 100 кв.
Скорость российского продвижения в районе Бахмута за последние 50 дней примерно эквивалентна темпу российского наступления в течение октября.
Скорость российского продвижения в районе Бахмута за последние 50 дней примерно эквивалентна темпу российского наступления в течение октября.
Российские источники, вероятно, продолжат попытки ложно утверждать, что российские войска захватывают значительную часть территории в районе Бахмута.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток противник нанес три ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице.
Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.
Подтверждено огненное поражение 15 и 16 декабря этого года вражеских складов боеприпасов в районе населённого пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных составах продолжалась более 20 часов.
Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа Форпост, который стоит около $6 млн.
Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа Форпост, который стоит около $6 млн.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов дал прогноз касательно Бахмута.
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