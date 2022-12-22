Актуальная карта боевых действий в Украине 22 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинцы каждый день проверяют карту боевых действий, чтобы посмотреть на успехи наших военных. Аналитики и военные эксперты благодаря карте боевых действий прогнозируют возможный ход войны.

Верим, что совсем скоро на этой карте не останется оккупированных украинских земель. Пока же предлагаем наблюдать за ней онлайн и читать отчет нашего Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Британская разведка сообщила в своем Twitter, что на протяжении последней недели, 13-20 декабря, российско-оккупационные войска и силы ПВК Вагнер немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области.

— Российская пехота, вероятно, сейчас укрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвигалась в жилые районы города. Уличные бои продолжаются, — отметили в сообщении. Однако считают, что они не преуспевают.

— Городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня.

Этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам Вагнера и мобилизованным резервистам российской армии, — подытожила разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 December 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7bnD0mKybL



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 21, 2022

Карта боевых действий в Украине — ISW

Тем не менее в своем отчете эксперты ISW отмечают, что темпы продвижения России в районе Бахмута не выросли за предыдущие недели.

По оценкам ISW, с 1 октября по 20 декабря российские войска получили в районе Бахмута всего 192 кв. км. С 1 октября по 1 ноября русские войска получили 100 кв.

Скорость российского продвижения в районе Бахмута за последние 50 дней примерно эквивалентна темпу российского наступления в течение октября.

Российские источники, вероятно, продолжат попытки ложно утверждать, что российские войска захватывают значительную часть территории в районе Бахмута.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 декабря 2022 года

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток противник нанес три ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице.

Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах. Вместе с тем на Слобожанском направлении, танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

направлении, танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области. На Купянском направлении зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

направлении зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. В Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы Луганской области. На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Северное.

направлении огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Северное. На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подвергся населенному пункту Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Подтверждено огненное поражение 15 и 16 декабря этого года вражеских складов боеприпасов в районе населённого пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных составах продолжалась более 20 часов.

Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа Форпост, который стоит около $6 млн.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов дал прогноз касательно Бахмута.

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