Актуальна карта бойових дій в Україні 22 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українці щодня перевіряють карту бойових дій, щоб подивитися на успіхи наших військових. Аналітики та військові експерти завдяки карті бойових дій прогнозують можливий хід війни.
Віримо, що зовсім скоро на цій карті не лишиться окупованих українських земель. А поки пропонуємо спостерігати за нею онлайн та читати звіт нашого Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розміщені підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням “зелених коридорів”, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням “зелених коридорів”, запропонованих українською владою.
Британська розвідка повідомила у своєму Twitter, що впродовж останнього тижня, 13–20 грудня, російсько-окупаційні війська та сили ПВК Вагнер трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області.
— Російська піхота, ймовірно, зараз укріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувалася до житлових районів міста. Вуличні бої тривають, — зазначили у повідомленні. Проте вважають, що вони не зазнають успіху.
— Міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня.
Цей тип бою навряд чи підійде погано підготовленим бійцям Вагнера та мобілізованим резервістам російської армії, — підсумувала розвідка.
Цей тип бою навряд чи підійде погано підготовленим бійцям Вагнера та мобілізованим резервістам російської армії, — підсумувала розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7bnD0mKybL???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 21, 2022
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7bnD0mKybL???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE
Проте у своєму звіті експерти ISW зазначають, що темпи просування Росії в районі Бахмута не зросли за попередні тижні.
За оцінками ISW, з 1 жовтня по 20 грудня російські війська здобули в районі Бахмута загалом 192 кв. км. З 1 жовтня по 1 листопада російські війська здобули 100 кв. км.
Швидкість російського просування в районі Бахмута за останні 50 днів приблизно еквівалентна темпу російського наступу протягом жовтня.
Швидкість російського просування в районі Бахмута за останні 50 днів приблизно еквівалентна темпу російського наступу протягом жовтня.
Російські джерела, ймовірно, продовжать спроби неправдиво стверджувати, що російські війська захоплюють значну частину території в районі Бахмута.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби противник завдав три ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. У місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні.
Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Противник і надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.
Підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин.
Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
Також наші захисники збили ворожий БПЛА типу Форпост, який коштує близько $6 млн.
Також наші захисники збили ворожий БПЛА типу Форпост, який коштує близько $6 млн.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов дав прогноз стосовно Бахмута.
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