Актуальна карта бойових дій в Україні 22 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українці щодня перевіряють карту бойових дій, щоб подивитися на успіхи наших військових. Аналітики та військові експерти завдяки карті бойових дій прогнозують можливий хід війни.

Віримо, що зовсім скоро на цій карті не лишиться окупованих українських земель. А поки пропонуємо спостерігати за нею онлайн та читати звіт нашого Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розміщені підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням “зелених коридорів”, запропонованих українською владою.

Британська розвідка повідомила у своєму Twitter, що впродовж останнього тижня, 13–20 грудня, російсько-окупаційні війська та сили ПВК Вагнер трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області.

— Російська піхота, ймовірно, зараз укріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувалася до житлових районів міста. Вуличні бої тривають, — зазначили у повідомленні. Проте вважають, що вони не зазнають успіху.

— Міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня.

Цей тип бою навряд чи підійде погано підготовленим бійцям Вагнера та мобілізованим резервістам російської армії, — підсумувала розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 December 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7bnD0mKybL



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 21, 2022

Карта бойових дій в Україні — ISW

Проте у своєму звіті експерти ISW зазначають, що темпи просування Росії в районі Бахмута не зросли за попередні тижні.

За оцінками ISW, з 1 жовтня по 20 грудня російські війська здобули в районі Бахмута загалом 192 кв. км. З 1 жовтня по 1 листопада російські війська здобули 100 кв. км.

Швидкість російського просування в районі Бахмута за останні 50 днів приблизно еквівалентна темпу російського наступу протягом жовтня.

Російські джерела, ймовірно, продовжать спроби неправдиво стверджувати, що російські війська захоплюють значну частину території в районі Бахмута.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 грудня 2022 року

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби противник завдав три ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. У місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні.

Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник і надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують перебувати в прикордонних з Україною районах.

Разом з тим на Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка й Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. У цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.

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Підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин.

Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Також наші захисники збили ворожий БПЛА типу Форпост, який коштує близько $6 млн.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов дав прогноз стосовно Бахмута.

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