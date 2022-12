Актуальна карта бойових дій в Україні 22 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українці щодня перевіряють карту бойових дій, щоб подивитися на успіхи наших військових. Аналітики та військові експерти завдяки карті бойових дій прогнозують можливий хід війни.

Віримо, що зовсім скоро на цій карті не лишиться окупованих українських земель. А поки пропонуємо спостерігати за нею онлайн та читати звіт нашого Генштабу.

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розміщені підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Британська розвідка повідомила у своєму Twitter, що впродовж останнього тижня, 13–20 грудня, російсько-окупаційні війська та сили ПВК Вагнер трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області.

— Російська піхота, ймовірно, зараз укріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувалася до житлових районів міста. Вуличні бої тривають, — зазначили у повідомленні. Проте вважають, що вони не зазнають успіху.

— Міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня.

