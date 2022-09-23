Актуальная карта боевых действий в Украине 23 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Успехи украинской армии в Харьковской области заставляют международных военных аналитиков и генералов аплодировать стоя таланту и отваге наших военных.
Каждый день поступают сообщения об уничтожении вражеских пунктов управления, ПВО, скоплении живой силы и техники. За этим следует неутомимая работа и, к сожалению, кровь украинских солдат.
Генштаб ВСУ традиционно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что на южном направлении фронта украинские силы нанесли удары к северу и востоку от Херсона в рамках кампании оперативной блокировки российских материально-технических, военных и транспортных средств.
На Востоке Украины, вероятно, украинские войска продолжили наступательные действия в районе Лимана. Российские войска нанесли наземные атаки на восточную окраину Бахмута и Авдеевки, а также обстреливали линию фронта в Донецкой области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес по военным и гражданским объектам Украины:
Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в частности Пришиба, Спорного, Веселого, Марьинки, Бахмута, Константиновки, Нескучного, Полтавки, Егоровки, Безымянного, Белогорки, Запорожья, Кривого Рога, Первомайска, Николаева, Очакова, Высокополья, Сухого Ставка и Миролюбовки.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
В Херсоне россияне усиливают административно-полицейский режим, проверяют дома и психологически давят на местных жителей. Также захватчики готовятся к проведению так называемого “референдума” на временно захваченных территориях Украины.
В Херсонской области оккупационные власти под предлогом распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых “избирательных комиссий”.
А в городе Старобельске Луганской области рашисты запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. Оккупанты создают вооруженные группы для принуждения людей участвовать в так называемом “референдуме”.
Также готовятся к съемкам пропагандистских СМИ сюжетов об “активном участии местных жителей в голосовании”.
На временно захваченной территории Запорожской области местным обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ.
За текущие сутки украинские подразделения отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.
В течение суток авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения оккупантов и военной техники противника, а также две позиции зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли огневое поражение по:
Утром 22 сентября россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Мишенью оккупантов стали объекты инфраструктуры и жилые дома рядом с ними.
Узнай, что известно про взрывы в Запорожье и последствия вражеских прилетов.
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