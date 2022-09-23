Актуальная карта боевых действий в Украине 23 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Успехи украинской армии в Харьковской области заставляют международных военных аналитиков и генералов аплодировать стоя таланту и отваге наших военных.

Каждый день поступают сообщения об уничтожении вражеских пунктов управления, ПВО, скоплении живой силы и техники. За этим следует неутомимая работа и, к сожалению, кровь украинских солдат.

Генштаб ВСУ традиционно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что на южном направлении фронта украинские силы нанесли удары к северу и востоку от Херсона в рамках кампании оперативной блокировки российских материально-технических, военных и транспортных средств.

На Востоке Украины, вероятно, украинские войска продолжили наступательные действия в районе Лимана. Российские войска нанесли наземные атаки на восточную окраину Бахмута и Авдеевки, а также обстреливали линию фронта в Донецкой области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес по военным и гражданским объектам Украины:

четыре ракетных удара;

17 авиационных ударов;

более 24 обстрелов из РСЗО.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в частности Пришиба, Спорного, Веселого, Марьинки, Бахмута, Константиновки, Нескучного, Полтавки, Егоровки, Безымянного, Белогорки, Запорожья, Кривого Рога, Первомайска, Николаева, Очакова, Высокополья, Сухого Ставка и Миролюбовки.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфине, Ездецкое и Миропольское Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двухлетняя, Гусинка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка; на Краматорском направлении — пострадали Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щурово и Райгородок; на Бахмутском направлении — подверглись атакам Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск; на Авдеевском направлении — мишенью стали Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях — противник активных действий не проводил, но обстрелял артиллерией населенные пункты Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времовка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Зализничное, Полтавка, Новополь и Новоселка; на Южнобужском направлении — поражено более 37 населенных пунктов.

В Херсоне россияне усиливают административно-полицейский режим, проверяют дома и психологически давят на местных жителей. Также захватчики готовятся к проведению так называемого “референдума” на временно захваченных территориях Украины.

В Херсонской области оккупационные власти под предлогом распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых “избирательных комиссий”.

А в городе Старобельске Луганской области рашисты запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. Оккупанты создают вооруженные группы для принуждения людей участвовать в так называемом “референдуме”.

Также готовятся к съемкам пропагандистских СМИ сюжетов об “активном участии местных жителей в голосовании”.

На временно захваченной территории Запорожской области местным обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ.

За текущие сутки украинские подразделения отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

В течение суток авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения оккупантов и военной техники противника, а также две позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли огневое поражение по:

четырех пунктах управления;

двух районах сосредоточения личного состава и военной техники;

трех позициях ПВО;

одной позиции артиллерии;

трех складах боеприпасов.

Утром 22 сентября россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Мишенью оккупантов стали объекты инфраструктуры и жилые дома рядом с ними.

Узнай, что известно про взрывы в Запорожье и последствия вражеских прилетов.

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