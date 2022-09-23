Актуальна карта бойових дій в Україні 23 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Успіхи української армії в Харківській області змушують міжнародних військових аналітиків та генералів аплодувати стоячи таланту та відвазі наших військових.

Кожного дня надходять повідомлення про знищення ворожих пунктів управління, ППО, скупчення живої сили та техніки тощо. За цим стоїть невтомна робота та, на жаль, кров українських солдатів.

Генштаб ЗСУ традиційно попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на південному напрямку фронту українські сили завдали ударів на північ і схід від Херсона в рамках кампанії оперативного блокування російських матеріально-технічних, військових і транспортних засобів.

А на Сході України, ймовірно, українські війська продовжили наступальні дії в районі Лиману. Російські війська завдали наземних атак на східну околицю Бахмута та Авдіївки, а також обстрілювали лінію фронту в Донецькій області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за добу противник завдав по військових та цивільних об’єктах України:

чотири ракетні удари;

17 авіаційних ударів;

понад 24 обстріли з РСЗВ.

Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, зокрема Пришибу, Спірного, Веселого, Мар’їнки, Бахмута, Костянтинівки, Нескучного, Полтавки, Єгорівки, Безіменного, Білогірки, Запоріжжя, Кривого Рогу, Первомайська, Миколаєва, Очакова, Високопілля, Сухого Ставку та Миролюбівки.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку — в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області; на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка; на Краматорському напрямку — постраждали Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок; на Бахмутському напрямку — зазнали атак Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ; на Авдіївському напрямку — мішенню стали Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — противник активних дій не проводив, але обстріляв артилерією населені пункти Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка; на Південнобузькому напрямку — уражено понад 37 населених пунктів.

У Херсоні росіяни посилюють адміністративно-поліцейський режим, перевіряють оселі та психологічно тиснуть на місцевих жителів. Також загарбники готуються до проведення так званого “референдуму” на тимчасово захоплених територіях України.

У Херсонській області окупаційна влада під приводом розподілу гуманітарної допомоги намагається отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих “виборчих комісій”.

А в місті Старобільськ Луганської області рашисти заборонили місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. Окупанти створюють озброєні групи для примусу людей брати участь у так званому “референдумі”.

Також готуються до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про “активну участь місцевих мешканців у голосуванні”.

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим обіцяють грошову винагороду і побутові прилади за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ.

За поточну добу українські підрозділи відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження окупантів і військової техніки противника, а також дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська та артилерія за добу завдали вогневого ураження по:

чотирьох пунктах управління;

двох районах зосередження особового складу та військової техніки;

трьох позиціях ППО;

одній позиції артилерії;

трьох складах боєприпасів.

Зранку 22 вересня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Мішенню окупантів стали об’єкти інфраструктури та житлові будинки поруч з ними.

Дізнайся, що відомо про вибухи в Запоріжжі та наслідки ворожих прильотів.

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