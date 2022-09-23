Актуальна карта бойових дій в Україні 23 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Успіхи української армії в Харківській області змушують міжнародних військових аналітиків та генералів аплодувати стоячи таланту та відвазі наших військових.
Кожного дня надходять повідомлення про знищення ворожих пунктів управління, ППО, скупчення живої сили та техніки тощо. За цим стоїть невтомна робота та, на жаль, кров українських солдатів.
Генштаб ЗСУ традиційно попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на південному напрямку фронту українські сили завдали ударів на північ і схід від Херсона в рамках кампанії оперативного блокування російських матеріально-технічних, військових і транспортних засобів.
А на Сході України, ймовірно, українські війська продовжили наступальні дії в районі Лиману. Російські війська завдали наземних атак на східну околицю Бахмута та Авдіївки, а також обстрілювали лінію фронту в Донецькій області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що за добу противник завдав по військових та цивільних об’єктах України:
Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, зокрема Пришибу, Спірного, Веселого, Мар’їнки, Бахмута, Костянтинівки, Нескучного, Полтавки, Єгорівки, Безіменного, Білогірки, Запоріжжя, Кривого Рогу, Первомайська, Миколаєва, Очакова, Високопілля, Сухого Ставку та Миролюбівки.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії:
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
У Херсоні росіяни посилюють адміністративно-поліцейський режим, перевіряють оселі та психологічно тиснуть на місцевих жителів. Також загарбники готуються до проведення так званого “референдуму” на тимчасово захоплених територіях України.
У Херсонській області окупаційна влада під приводом розподілу гуманітарної допомоги намагається отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих “виборчих комісій”.
А в місті Старобільськ Луганської області рашисти заборонили місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. Окупанти створюють озброєні групи для примусу людей брати участь у так званому “референдумі”.
Також готуються до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про “активну участь місцевих мешканців у голосуванні”.
На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим обіцяють грошову винагороду і побутові прилади за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ.
За поточну добу українські підрозділи відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.
Протягом доби авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження окупантів і військової техніки противника, а також дві позиції зенітних ракетних комплексів.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.
Ракетні війська та артилерія за добу завдали вогневого ураження по:
Зранку 22 вересня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Мішенню окупантів стали об’єкти інфраструктури та житлові будинки поруч з ними.
Дізнайся, що відомо про вибухи в Запоріжжі та наслідки ворожих прильотів.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!