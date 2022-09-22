Україна

Ракетні удари по Запоріжжю — під завалами готелю шукають людей, є загиблий та поранені

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 09:40
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Обстріл Запоріжжя 22.09.2022 - ракетний удар по Запорізькій області
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