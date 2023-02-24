Актуальная карта боевых действий в Украине 24 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

24 февраля. Год назад этот день навсегда разделил жизнь украинцев на “до” и “после”. Однако если тогда вместе с военным вторжением России нас накрыли паника, страх и смятение, то теперь мы чувствуем себя иначе.

Мы стали еще сильнее, упорнее в борьбе за свою страну. А поэтому теперь уже ни у кого не остается никаких сомнений в победе Украины над агрессором.

Все это время Генштаб ВСУ для украинцев является проводником и маяком в море российской пропаганды и лжи. Ведь доверять можно только информации из надежных источников. Читай об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 февраля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий на линии Купянск-Лиман.

Также захватчики продолжают совершать наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области и закреплять незначительные территориальные завоевания вокруг Бахмута.

Однако представители украинской разведки считают, что России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержки ее новых наступательных операций в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских группировок войск не зафиксировано.

Противник ведет воздушную разведку для уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии. Украинские защитники уничтожили российские БПЛА типа Мерлин и Зала.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов, один из которых — по гражданскому административному зданию города Двуречная в Харьковской области, и 28 авиационных ударов.

Кроме того, россияне совершили более 40 обстрелов из РСЗО по Бериславу, Зеленовке и Белозерке в Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. В течение суток враг провел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. В течение суток враг провел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Берестово Харьковской области; Краснопоповка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Григоровка, Спорное, Берестово, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

и направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Берестово Харьковской области; Краснопоповка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Григоровка, Спорное, Берестово, Раздолевка и Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области.

направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки, но безуспешно. Под артиллерийские обстрелы попали районы около 15 населенных пунктов, в том числе Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка.

и направлениях противник вел наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки, но безуспешно. Под артиллерийские обстрелы попали районы около 15 населенных пунктов, в том числе Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Вышетарасовка, Добрая Надия и Марганец — Днепропетровской.

направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Вышетарасовка, Добрая Надия и Марганец — Днепропетровской. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Качкаровка, Казацкое, Львовое, Ивановка, Никольское, Молодежное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка и Днепровское Херсонской области. В общей сложности пострадали районы 25 населенных пунктов.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы и один важный объект врага.

Когда оккупанты делают очередной “жест доброй воли” — то есть убегают со своих позиций — они оставляют абсолютно все.

Появились новые доказательства того, что россияне бросают раненых на поле боя. Читай, что с ними делают украинские защитники.

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