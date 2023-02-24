Актуальная карта боевых действий в Украине 24 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

24 февраля. Год назад этот день навсегда разделил жизнь украинцев на “до” и “после”. Однако если тогда вместе с военным вторжением России нас накрыли паника, страх и смятение, то теперь мы чувствуем себя иначе.
Мы стали еще сильнее, упорнее в борьбе за свою страну. А поэтому теперь уже ни у кого не остается никаких сомнений в победе Украины над агрессором.
Все это время Генштаб ВСУ для украинцев является проводником и маяком в море российской пропаганды и лжи. Ведь доверять можно только информации из надежных источников. Читай об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий на линии Купянск-Лиман.
Также захватчики продолжают совершать наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области и закреплять незначительные территориальные завоевания вокруг Бахмута.
Однако представители украинской разведки считают, что России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержки ее новых наступательных операций в Украине.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских группировок войск не зафиксировано.
Противник ведет воздушную разведку для уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии. Украинские защитники уничтожили российские БПЛА типа Мерлин и Зала.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов, один из которых — по гражданскому административному зданию города Двуречная в Харьковской области, и 28 авиационных ударов.
Кроме того, россияне совершили более 40 обстрелов из РСЗО по Бериславу, Зеленовке и Белозерке в Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Кроме того, россияне совершили более 40 обстрелов из РСЗО по Бериславу, Зеленовке и Белозерке в Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ситуация на фронте по направлениям:
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Наши ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы и один важный объект врага.
Наши ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы и один важный объект врага.
Когда оккупанты делают очередной “жест доброй воли” — то есть убегают со своих позиций — они оставляют абсолютно все.
Появились новые доказательства того, что россияне бросают раненых на поле боя. Читай, что с ними делают украинские защитники.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!