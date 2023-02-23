Россияне своих бросают, еще и с трофеями! Как пополняется наш обменный фонд

Когда россияне делают очередной “жест доброй воли” — то есть убегают со своих позиций, — они бросают абсолютно все. Не секрет, что российские заградотряды расстреливают своих же солдат, часто оставляют раненых на поле боя и не имеют организованной тактики отхода.

Заместитель командира одного из батальонов Владислав вспоминает тяжелое сражение, когда его подразделение выбило вагнеровцев с их позиций. Тогда, по его словам, россияне покинули и свою технику, и бойцов.

— Они наверняка не ждали. По нашим танкам из автоматов стреляли, — говорит Владислав.

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Оккупанты сбежали и оставили ВСУ трофеи: правда, качество боевых машин очень сомнительно, для активного боя российские гусеничные пехотные машины совершенно не годятся.

В подтверждение слогана “своих не бросаем” россияне забыли в машине своих раненых.

— Ими пополнился наш обменный фонд, а в отличие от российской стороны здесь оккупантам оказали медицинскую помощь.

Как россияне бегут с поля боя — смотри в видео.

О плохом моральном духе россиян свидетельствуют не только заброшенные позиции: в последних перехваченных разговорах оккупант жаловался на нервный срыв во время ведения боевых действий.

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